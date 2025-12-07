Ялиця чи смерека: які відрізнити дерева за ознаками, які знає не кожен
- Ялиця і смерека відрізняються формою голок: у смереки голки жорсткі та гострі, а у ялиці м'які й плоскі.
- Смерека зростає в прохолодних гірських регіонах, тоді як ялицю можна зустріти в помірних регіонах північної півкулі.
Ялиця та смерека належать до виду середньо– та високорослих хвойних, часом з висотою до 40 метрів. Крім того, це вічнозелені та шишкоподібні дерева з конічною або ж пірамідної форми. На різдвяні та новорічні свята їх використовують в декоративних цілях.
Що відрізняє смереку та ялицю?
Суттєвою різницею для обох хвойних дерев є форма голок, де, наприклад, в смереки вони жорсткі й гострі, а перекрутити між пальцями доволі легко, а от в ялиці все навпаки, передає 24 Канал з посиланням на Університет штату Огайо.
У смереки голки прикріплені до маленького стебельця, а тому коли голка опадає – ніжка залишається і гілка відчутно жорстка.
В ялиці голки м'які та плоскі, а внизу мають зазвичай дві світлі смужки. А найхарактернішою ознакою за якою можна відрізнити ялицю від смереки, це те, що в ялиці голки не можна катати між пальцями.
Крім того, голка ялиці прикріплена "плоско", без виступів, і після опадання лишається гладкий рубець, тобто гілка лишається гладенькою.
Ще відрізняє їх скидання хвої: смерека, перш ніж скинути хвою, зберігає її впродовж 4 – 10 років; натомість хвоя ялиці при роздавлюванні виділяє характерний, навіть цитрусовий, аромат, що часто використовується для свічок.
Щодо шишок, то в смереки вони звисають вниз й після дозрівання зазвичай падають цілими. А от в ялиці шишки ростуть вертикально вгору і розсипаються прямо на дереві, залишаючи тільки центральну вісь.
Де ростуть дерева для різдвяних ялинок?
Ялицю можна переважно зустріти в помірних регіонах північної півкулі. Вирости такі дерева можуть до 40 метрів заввишки. Загалом їхні стовбури прямі, а кора товста та луската, пишуть на порталі Mean Green Garden.
А от смерека росте зазвичай в прохолодніших та більш гірських регіонах, як-от Карпати чи Альпи. Вони віддають перевагу вологим та добре дренованим ґрунтам на висоті від 50 до понад 4 тисяч метрів над рівнем моря.
- До речі, саме ялицю найчастіше використовують як різдвяну ялинку, враховуючи її форму та аромат. Крім того, смолу дерева часто використовуються для виробництва деревини чи будівництва.
- Попри те, що ялицю також можуть прикрашати до свят, це дерево часто використовують саме для столярних робіт, як-от підлогове покриття, або навіть у виробництві паперової маси.
Чи є штраф за куплену ялинку?
В Україні за купівлю ялинки без документів можна отримати штраф на суму від 510 гривень до 1 700 гривень. Без документів ялинка може вважатися деревом, яке зрубали незаконно у лісі, а тому покупець фактично порушує правоохоронне законодавство. Крім штрафу, у покупця можуть ще й конфіскувати незаконно заготовлене дерево.
Для того, щоб уникнути штрафу, покупцям варто перевіряти перед покупкою наявність чіпа на дереві з унікальним штрихкодом. Таке маркування підтверджує легальне походження дерева. Найкраще купляти ялинку на різдвяні свята саме на офіційних ринках та точках продажу, де є такі документи.