Каким образом приватизировать землю в кооперативе или садовом товариществе

Многие владельцы дачных или кооперативных участков давно пользуются землей, но не оформляют ее в частную собственность. Однако законодательство Украины предусматривает такую возможность.

Каким образом оформить землю в кооперативе?

Многие украинцы годами пользуются участками в садоводческих обществах или кооперативах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако при этом официально земля остается в собственности общины или государства.

Если есть желание – оформить землю в частную собственность возможно. Право на приватизацию имеют члены садоводческого товарищества или кооператива, которые получили землю для ведения садоводства. Также оформить участок могут граждане, которые фактически пользуются участком и имеют соответствующие документы.

Какие документы необходимо собрать?

Заявление о предоставлении разрешения на приватизацию.

Справка из кооператива или садоводческого общества, что вы являетесь членом и пользуетесь участком.

Кадастровый план земельного участка.

Выписка из земельного реестра (если земля ранее была оформлена).

Каким образом оформить приватизацию?

Подать заявление в местный совет или военную администрацию.

Получить разрешение на разработку технической документации.

Заказать изготовление кадастрового номера.

Подать документы на регистрацию права собственности.

Получить выписку из Госреестра прав на недвижимое имущество – и все, земля ваша!

Обратите внимание! Приватизация возможна только в пределах 0,12 гектара для садоводства. Во время военного положения процедура может быть затруднена, но все еще реально оформить землю.

Возможно ли потерять право на приватизацию земельного участка?