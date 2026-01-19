Укр Рус
19 января, 22:00
Каким образом приватизировать землю в кооперативе или садовом товариществе

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Для приватизации земли в кооперативе нужно быть членом садоводческого товарищества или иметь документы на фактическое пользование участком.
  • Необходимо собрать заявление, справку о членстве, кадастровый план, выписку из земельного реестра и подать документы в местный совет для оформления права собственности.

Многие владельцы дачных или кооперативных участков давно пользуются землей, но не оформляют ее в частную собственность. Однако законодательство Украины предусматривает такую возможность.

Каким образом оформить землю в кооперативе?

Многие украинцы годами пользуются участками в садоводческих обществах или кооперативах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако при этом официально земля остается в собственности общины или государства.

Если есть желание – оформить землю в частную собственность возможно. Право на приватизацию имеют члены садоводческого товарищества или кооператива, которые получили землю для ведения садоводства. Также оформить участок могут граждане, которые фактически пользуются участком и имеют соответствующие документы.

Какие документы необходимо собрать?

  • Заявление о предоставлении разрешения на приватизацию.
  • Справка из кооператива или садоводческого общества, что вы являетесь членом и пользуетесь участком.
  • Кадастровый план земельного участка.
  • Выписка из земельного реестра (если земля ранее была оформлена).

Каким образом оформить приватизацию?

  • Подать заявление в местный совет или военную администрацию.
  • Получить разрешение на разработку технической документации.
  • Заказать изготовление кадастрового номера.
  • Подать документы на регистрацию права собственности.
  • Получить выписку из Госреестра прав на недвижимое имущество – и все, земля ваша!

Обратите внимание! Приватизация возможна только в пределах 0,12 гектара для садоводства. Во время военного положения процедура может быть затруднена, но все еще реально оформить землю.

Возможно ли потерять право на приватизацию земельного участка?

  • Право на бесплатную приватизацию земли можно потерять из-за несоблюдения условий или пропуск важных моментов в процессе приватизации.

  • Основные причины потери права включают предыдущую приватизацию, отсутствие членства в кооперативе, отказ местных органов, обременения или пропуск сроков документального оформления.