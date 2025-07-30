Часто владельцы сельскохозяйственных земель сдают свои участки в аренду. Однако иногда возникают ситуации, когда арендатор не выполняет взятые на себя обязательства, из-за чего приходится расторгать договор.

Когда подавать иск и какие документы для этого нужны?

Расторжение договора аренды земельного участка является серьезным юридическим шагом, который требует четкого обоснования и соблюдения процедуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Суды не разрывают договоры беспричинно, нужно доказать, что существуют веские основания, предусмотренные законом или самим договором.

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Согласно Гражданскому кодексу Украины (ст. 651) и Земельному кодексу Украины (ст. 31 ЗУ "Об аренде земли"), основаниями для расторжения договора могут быть:

Существенное нарушение условий договора аренды одной из сторон;

Использование земельного участка не по целевому назначению;

Систематическая неуплата или несвоевременная уплата арендной платы;

Ухудшение экологического состояния или плодородия почв;

Отказ арендатора устранить нарушения после письменного предупреждения;

Наличие неурегулированных наследственных вопросов (если это затрудняет реализацию договора);

Другие условия, прямо предусмотрены в вашем договоре.

Чтобы подать иск в суд, нужно иметь следующие документы:

Копия договора аренды (со всеми приложениями);

Письменная претензия/требование к другой стороне с просьбой устранить нарушение;

Доказательства нарушения: акты обследования земельного участка; письма, сообщения; документы о неуплате аренды, фото / видео, и т.д;

Квитанция об уплате судебного сбора;

Исковое заявление (оформленное в соответствии с требованиями ст. 175 ГПК Украины или КАС Украины – в зависимости от статуса ответчика).

Из чего состоит исковое заявление и что еще нужно знать?

Структура искового заявления:

Наименование суда;

Данные истца и ответчика;

Цена иска (в случае имущественных требований);

Суть нарушений и обоснование, почему просите расторгнуть договор;

Ссылки на нормы законодательства;

Перечень доказательств;

Конкретная просьба к суду.

Кроме того, важно знать, что:

Досудебное урегулирование (претензия) – часто обязательная стадия, особенно если предусмотрена договором;

Срок исковой давности – 3 года с момента выявления нарушения;

Риски: если суд откажет в иске, договор останется в силе;

Возможность мирового соглашения – его можно инициировать в процессе судебного разбирательства.

Важно! Перед обращением в суд желательно провести юридический анализ договора: иногда достаточно грамотно оформленного предупреждения, чтобы заставить недобросовестного арендатора действовать – и иск может не понадобиться.