Это дерево может простоять до Крещения: какая рождественская елка не осыпается

Не все хвойные одинаковы, ведь некоторые новогодние елки осыпаются уже через неделю, а другие – стоят долго зеленые дома. Среди самых стойких деревьев есть пихты, ведь они могут до 10 недель не сбрасывать иглы. Это делает их лучшим изделием среди других.

Какие елки не осыпаются?

Среди деревьев, склонных к сбрасыванию иголок, есть ель, которая имеет короткую и жесткую хвою, передает 24 Канал со ссылкой на Balsam Hill.

У таких деревьев крепкие ветви и они хорошо подходят для поддержки тяжелых шариков и украшений. А еще они обычно голубовато-зеленые или темно-зеленые.

Если проанализировать сосну, то это один из самых бюджетных деревьев. Они имеют длинные и мягкие хвои, собраны в пучки, которые придают декору уникальной текстуры и внешнего вида. Поэтому мягкие ветви лучше всего подходят для минималистичного декора.

К минусам такой елки входит то, что они производят больше сока, чем другие сорта, который может быть липким и его трудно чистить.

Зато пихта среди тех, кто хорошо держат ветви, а значит, такие рождественские елки будут стоять дома в течение всех рождественских и новогодних праздников. Кроме того, сосна имеет приятный аромат и мягкие иглы.

Заметьте! Среди хвойных лучше всего сохраняются еще такие два вида дерева, а именно ель Нордмана и Фрейзерова ель.

Сколько могут стоять рождественские елки?

Известно, что пихта, особенно пихта благородная, отличается своей долговечностью среди других хвойных. На сайте Dengarden отмечаются, что они могут оставаться свежими в течение 6 – 8 недель при надлежащем уходе.

Зато пихта Фрейзера может оставаться свежей от 4 до 6 недель в помещении. Что интересно такой срок хранения принадлежит и сосне обыкновенной.

Как выбрать свежую елку: сначала стоит провести рукой по ветвям дерева, осторожно дергая, и если они ломкие, опадают или коричневеют, то стоит поискать лучше дерево. Дело в том, что если от среза дерева прошло более недели, то лучше срезать конец ствола перед тем, как везти домой елку.

Чем отличаются хвойные деревья?