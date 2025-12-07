Це дерево може простояти до Водохреща: яка різдвяна ялинка не осипається

Не всі хвойні однакові, адже деякі новорічні ялинки осипаються вже за тиждень, а інші – стоять довго зелена вдома. Серед найстійкіших дерев є ялиці, адже вони можуть до 10 тижнів не скидати голки. Це робить їх найкращим виробом серед інших.

Які ялинки не осипаються?

Серед дерев, що схильні до скидання голок, є ялина, яка має коротку та жорстку хвою, передає 24 Канал з посиланням на Balsam Hill.

У таких дерев міцні гілки й вони добре підходять для підтримки важчих кульок та прикрас. А ще вони зазвичай блакитно-зелені або темно-зелені.

Якщо проаналізувати сосну, то це один із найбюджетніших дерев. Вони мають довгі та м'які хвої, зібрані в пучки, які надають декору унікальної текстури та зовнішнього вигляду. Відтак м'якіші гілки найкраще підходять для мінімалістичного декору.

До мінусів такої ялинки входить те, що вони виробляють більше соку, ніж інші сорти, який може бути липким і його важко чистити.

Натомість ялиця серед тих, хто добре тримають гілки, а отже, такі різдвяні ялинки стоятимуть вдома впродовж всіх різдвяних та новорічних свят. Крім того, сосна має приємний аромат й м'які голки.

Зауважте! Серед хвойних найкраще зберігаються ще такі два види дерева, а саме ялина Нордмана та Фрейзерова ялина.

Скільки можуть стояти різдвяні ялинки?

Відомо, що ялиця, особливо ялиця шляхетна, вирізняється своєю довговічністю серед інших хвойних. На сайті Dengarden зазначаються, що вони можуть залишатися свіжими впродовж 6 – 8 тижнів за належного догляду.

Натомість ялиця Фрейзера може залишатися свіжою від 4 до 6 тижнів у приміщенні. Що цікаво такий термін зберігання належить і сосні звичайній.

Як обрати свіжу ялинку: спочатку варто провести рукою по гілках дерева, обережно смикаючи, і якщо вони ламкі, опадають чи коричневіють, то варто пошукати краще дерево. Річ у тім, що якщо від зрізу дерева минуло понад тиждень, то краще зрізати кінець стовбура перед тим, як везти додому ялинку.

Чим відрізняються хвойні дерева?