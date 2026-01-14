Производители шоколада продолжают держать высокую цену несмотря на удешевление какао
- Переработка какао снижается в Европе и Азии из-за ослабления спроса, тогда как в Северной Америке зафиксирован незначительный рост.
- Цены на какао снизились более чем вдвое с пиковых значений, но остаются высокими, поскольку переработчики до сих пор используют сырье, закупленное по высоким ценам.
Переработка какао в мире продолжает снижаться на фоне ослабления спроса после рекордных цен прошлого года. Худшая ситуация наблюдается в Европе и Азии, тогда как в Северной Америке зафиксирован незначительный рост.
Цены и спрос на какао падают
Мировая отрасль переработки какао остается под давлением, что свидетельствует о длительном падении спроса и сложной ситуации для шоколадной индустрии после ценового пика год назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. По оценкам аналитиков и трейдеров, объемы помола какао-бобов в Европе в четвертом квартале могли сократиться примерно на 3% в годовом измерении – это самый низкий показатель для этого периода за последние 11 лет.
В Азии переработка, вероятно, опустилась до минимума за десятилетие, тогда как в Северной Америке зафиксирован умеренный рост. Фьючерсы на какао достигли исторического максимума в декабре 2024 года из-за слабых урожаев в Западной Африке, что повлекло резкое подорожание шоколада и сокращение его потребления.
Обратите внимание! В ответ производители кондитерских изделий начали менять рецептуры, используя более дешевые заменители и увеличивая долю наполнителей, в частности орехов. Хотя цены на какао с тех пор снизились более чем вдвое, они остаются высокими в историческом измерении, а переработчики до сих пор работают с сырьем, закупленным по пиковым ценам.
Аналитики отмечают, что снижение спроса пока преобладает сезонные факторы поддержки, особенно в Азии, где слабое потребление затрудняет перекладывание роста расходов на конечных покупателей. Ожидается, что дешевле какао начнет ощутимо поступать в розничные сети только во второй половине года.
Важно! В то же время низкая рентабельность переработки, особенно в Европе, заставляет компании сдерживать инвестиции и снижать темпы развития. По оценкам экспертов, избыток производственных мощностей и резкое падение конечного спроса продолжают давить на отрасль, несмотря на постепенное восстановление предложения какао.
Кофе арабика дорожает на фоне укрепления бразильского реала
Фьючерсы на кофе арабика продолжают расти из-за укрепления бразильского реала и погодных рисков в Бразилии.
Бразильская валюта увеличилась на 12% к доллару США в 2025 году, что сдерживает фермеров от продаж и усиливает дефицит на рынке кофе.