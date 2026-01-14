Производители шоколада продолжают держать высокую цену несмотря на удешевление какао

Переработка какао в мире продолжает снижаться на фоне ослабления спроса после рекордных цен прошлого года. Худшая ситуация наблюдается в Европе и Азии, тогда как в Северной Америке зафиксирован незначительный рост.

Цены и спрос на какао падают

Мировая отрасль переработки какао остается под давлением, что свидетельствует о длительном падении спроса и сложной ситуации для шоколадной индустрии после ценового пика год назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. По оценкам аналитиков и трейдеров, объемы помола какао-бобов в Европе в четвертом квартале могли сократиться примерно на 3% в годовом измерении – это самый низкий показатель для этого периода за последние 11 лет.

Читайте также Запасы сократились, а цена будет расти: чего ждать от стоимости кофе в 2026 году

В Азии переработка, вероятно, опустилась до минимума за десятилетие, тогда как в Северной Америке зафиксирован умеренный рост. Фьючерсы на какао достигли исторического максимума в декабре 2024 года из-за слабых урожаев в Западной Африке, что повлекло резкое подорожание шоколада и сокращение его потребления.

Обратите внимание! В ответ производители кондитерских изделий начали менять рецептуры, используя более дешевые заменители и увеличивая долю наполнителей, в частности орехов. Хотя цены на какао с тех пор снизились более чем вдвое, они остаются высокими в историческом измерении, а переработчики до сих пор работают с сырьем, закупленным по пиковым ценам.

Аналитики отмечают, что снижение спроса пока преобладает сезонные факторы поддержки, особенно в Азии, где слабое потребление затрудняет перекладывание роста расходов на конечных покупателей. Ожидается, что дешевле какао начнет ощутимо поступать в розничные сети только во второй половине года.

Важно! В то же время низкая рентабельность переработки, особенно в Европе, заставляет компании сдерживать инвестиции и снижать темпы развития. По оценкам экспертов, избыток производственных мощностей и резкое падение конечного спроса продолжают давить на отрасль, несмотря на постепенное восстановление предложения какао.

Кофе арабика дорожает на фоне укрепления бразильского реала