Ціни та попит на какао падають

Світова галузь перероблення какао залишається під тиском, що свідчить про тривале падіння попиту та складну ситуацію для шоколадної індустрії після цінового піка рік тому, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. За оцінками аналітиків і трейдерів, обсяги помелу какао-бобів у Європі в четвертому кварталі могли скоротитися приблизно на 3% у річному вимірі – це найнижчий показник для цього періоду за останні 11 років.

В Азії перероблювання, ймовірно, опустилася до мінімуму за десятиліття, тоді як у Північній Америці зафіксовано помірне зростання. Ф'ючерси на какао досягли історичного максимуму в грудні 2024 року через слабкі врожаї у Західній Африці, що спричинило різке подорожчання шоколаду та скорочення його споживання.

Зверніть увагу! У відповідь виробники кондитерських виробів почали змінювати рецептури, використовуючи дешевші замінники та збільшуючи частку наповнювачів, зокрема горіхів. Хоча ціни на какао з того часу знизилися більш ніж удвічі, вони залишаються високими в історичному вимірі, а переробники досі працюють із сировиною, закупленою за піковими цінами.

Аналітики зазначають, що зниження попиту наразі переважає сезонні фактори підтримки, особливо в Азії, де слабке споживання ускладнює перекладання зростання витрат на кінцевих покупців. Очікується, що дешевше какао почне відчутно надходити до роздрібних мереж лише у другій половині року.

Важливо! Водночас низька рентабельність переробки, особливо в Європі, змушує компанії стримувати інвестиції та знижувати темпи розвитку. За оцінками експертів, надлишок виробничих потужностей і різке падіння кінцевого попиту продовжують тиснути на галузь, попри поступове відновлення пропозиції какао.

