УКР РУС
18 января 2025, 16:00
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Сколько стоит 1 куб дров в Украине в январе 2025 года

Василий Розтрепа

Довольно много домохозяйств в Украине отапливают собственное жилье с помощью твердого топлива, среди которого самыми популярными являются дрова. Однако их стоимость сильно зависит как от региона, так и от других характеристик, среди которых теплотворность и другие.

Сколько стоят дрова в Украине

Газовое отопление в Украине имеют далеко не все дома, что особенно ярко выражено в сельской местности, сообщает 24 Канал. Поэтому люди отапливают жилье с помощью дров, ведь несмотря на все их минусы их сейчас достать проще всего.

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Дрова могут стоить по-разному в зависимости от вида дерева, из которого напилены дрова. Разница заключается в том, что теплотворность одного куба древесины зависит от ее плотности, которая у разных деревьев может сильно отличаться. Так, сосновые дрова имеют довольно низкую плотность, поэтому стоят они относительно недорого.

Дрова из таких деревьев, как дуб или акация довольно плотными и дают много тепла, поэтому и стоят дороже. Дрова же меньшей плотности, как вот из березы или сосны не такие плотные, поэтому и стоят дешевле. К тому же дрова из хвойных деревьев откладывают больше сажи в дымоходе, что дополнительно снижает их стоимость.

Журналисты 24 Канала исследовали цены за 1 кубический метр дров в Украине:

  • Дрова дубовые – 1820 гривен;
  • Дрова акации – 1820 гривен;
  • Дрова грабовые – 1800 гривен;
  • Дрова ясеневые – 1800 гривен;
  • Дрова буковые – 2200 гривен;
  • Дрова березовые – 1500 гривен;
  • Дрова ольховые – 1500 гривен;
  • Дрова сосновые – 1200 гривен.

В качестве дополнительной опции продавцы дров могут паковать свою продукцию в деревянные ящики-обрешетку, что значительно упрощает их использование клиентом, однако увеличивает стоимость.