Рынок земли в 2026 году: как изменятся цены за гектар сельхозугодий

Украинский рынок земли постепенно выходит из "шоковой" фазы войны и переходит к системному росту стоимости, однако ключевым фактором будет оставаться ситуация с безопасностью. В 2026 году эксперты прогнозируют либо усиление цен и инвестиций на фоне мирных переговоров, либо сдержанную, но стабильную динамику с резкой региональной разницей.

Какие цены на землю установятся в новом году?

В разговоре с 24 Каналом Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, замечает, что динамика показывает, что на рынке происходят постоянные пересмотры в денежном эквиваленте по аренде и стоимости земли.

В то же время наибольшее влияние на это имеет ситуация на фронте и приближение мирных переговоров по этому поводу. Марчук прогнозирует, что есть 2 сценария относительно того, как могут реагировать цены на текущую ситуацию в стране:

Первый – в 2026 году ожидается, что в соответствии с ускорением процесса по переговорам будет усиливаться и главный украинский ресурс – земля.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета В соответствии с этим эквивалент земли будет расти, как и инвестиции в сельхозсферу в целом будут расти.

Второй – если военные действия будут продолжаться, то земля в дальнейшем будет оставаться серьезным финансовым активом.

Цены на землю также могут стабилизироваться

А Игорь Лисецкий, координатор земельного комитета УКАБ, рассказал для 24 Канала, что в 2026 году вместо резких скачков будет доминировать взвешенная стабильная динамика.

Игорь Лисецкий Координатор земельного комитета УКАБ Рынок уже отошел от шокового состояния первых лет войны и вошел в фазу системного накопления стоимости, поэтому ожидается не коррекция или застой, а плавный рост стоимости, которое постепенно будет приближать украинские цены к восточноевропейским показателям.

Фактором для этого роста будет служить спрос со стороны агропроизводителей и инвесторов, для которых выкуп арендованной земли превратился в механизм инвестирования.

Большую роль в этом будет играть финансовая состоятельность агропроизводителей и фермеров, подкрепленная налаженной морской логистикой и мировыми ценами на продовольствие, что будет формировать рыночную цену.

Однако география цен будет оставаться неравномерной, ведь фактор безопасности будет действовать как главный фильтр инвестиционной привлекательности,

– говорит Лисецкий.

Обратите внимание! В регионах, которые далеко от боевых действий – на западе и в центре Украины – землю активно будут покупать, и за каждый гектар будет большая конкуренция. А вот в прифронтовых областях востока и юга рынок фактически "замрет": купля-продажа там будет происходить редко или почти не будет происходить вообще.

