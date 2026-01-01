Ринок землі у 2026 році: як зміняться ціни за гектар сільгоспугідь

Український ринок землі поступово виходить з "шокової" фази війни й переходить до системного зростання вартості, однак ключовим чинником залишатиметься безпекова ситуація. У 2026 році експерти прогнозують або посилення цін та інвестицій на тлі мирних перемовин, або стриману, але стабільну динаміку з різкою регіональною різницею.

Які ціни на землю встановляться у новому році?

У розмові з 24 Каналом Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської агарної ради, зауважує, що динаміка показує, що на ринку відбуваються постійні перегляди в грошовому еквіваленті щодо оренди та вартості землі.

Водночас найбільший вплив на це має ситуація на фронті та наближення мирних перемовин щодо цього. Марчук прогнозує, що є 2 сценарії щодо того, як можуть реагувати ціни на поточну ситуацію в країні:

Перший – у 2026 році очікується, що відповідно до прискорення процесу щодо перемовин буде посилюватися й головний український ресурс – земля.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Відповідно до цього еквівалент землі буде зростати, як й інвестиції в сільгоспсферу в цілому будуть зростати.

Другий – якщо військові дії продовжуватимуться, то земля надалі залишатиметься серйозним фінансовим активом.

Ціни на землю також можуть стабілізуватись

А Ігор Лісецький, координатор земельного комітету УКАБ, розповів для 24 Каналу, що у 2026 році замість різких стрибків домінуватиме виважена стабільна динаміка.

Ігор Лісецький Координатор земельного комітету УКАБ Ринок уже відійшов від шокового стану перших років війни та увійшов у фазу системного накопичення вартості, тому очікується не корекція чи застій, а плавне зростання вартості, яке поступово наближатиме українські ціни до східноєвропейських показників.

Чинником для цього зростання слугуватиме попит з боку агровиробників та інвесторів, для яких викуп орендованої землі перетворився на механізм інвестування.

Велику роль у цьому відіграватиме фінансова спроможність агровиробників та фермерів, підкріплена налагодженою морською логістикою та світовими цінами на продовольство, що формуватиме ринкову ціну.

Однак географія цін залишатиметься нерівномірною, адже безпековий фактор діятиме як головний фільтр інвестиційної привабливості,

– каже Лісецький.

Зверніть увагу! У регіонах, які далеко від бойових дій – на заході та в центрі України – землю активно купуватимуть, і за кожен гектар буде велика конкуренція. А от у прифронтових областях сходу та півдня ринок фактично "завмре": купівля-продаж там відбуватиметься рідко або майже не відбуватиметься взагалі.

