Грибы, очищающие лес: какие виды восстанавливают природу

Грибы играют важную роль в восстановлении природных экосистем, перерабатывая мертвую древесину, обогащая почву питательными веществами. Среди них есть гриб трутовик. Кроме того, редким является гриб, который растет в Чернобыле и поглощает радиацию и использует источник энергии.

Какие грибы способны очищать лес?

Грибы, которые называют трутовиками, и которые обычно растут на стволах деревьев, имеют особенность, а именно очищать лес, сообщает 24 Канал со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Специалисты заповедника объясняют, что в лесных экосистемах эти грибы выполняют одну из ключевых ролей: перерабатывают мертвую древесину. Кроме того, они помогают обогащать почву питательными веществами и обеспечивают естественный круговорот элементов в лесу.



Трутовик растет на стволе дерева / Фото Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

В результате этого лес очищается от отмерших деревьев. Дело в том, что грибы создают микросреду, что служат питательным и жилым ресурсом для других организмов – насекомых, микроорганизмов и даже растений.

Это поддерживает экологическую стабильность и восстановление после природных нарушений, в частности формирование новых трофических связей в почве.

Интересно! Во время разложения древесины благодаря трутовикам могут образоваться природные дупла, пространства и неровности, которые позже используют птицы, летучие мыши, мелкие млекопитающие и другие животные.

Какие еще грибы очищают природу?

В Чернобыле также обнаружили редкий гриб, который несмотря на то, что выживает в условиях радиации, а еще и использует ее для собственного роста, сообщает Interesting Engineering.

Известно, что они темно-черные и выглядят как плесень. Они подобны меланину в коже человека и поглощают вредное излучение.

Растут колонии этих грибов на руинах атомной станции, где уровень излучения является смертельным для живых организмов.

Такая плесень имеет потенциал по применению, в частности в биоремедиации радиоактивных зон и защите астронавтов от космического излучения.

Например грибы процветали даже под интенсивным космическим излучением, растут на 21% быстрее, чем контрольные образцы на Земле. Кроме того, колонии продемонстрировали способность частично экранировать радиацию, создавая своеобразный защитный барьер.

