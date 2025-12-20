Грибы, очищающие лес: какие виды восстанавливают природу
- Грибы трутовики играют ключевую роль в лесных экосистемах, перерабатывая мертвую древесину.
- В Чернобыле обнаружен редкий гриб, поглощающий радиацию.
Грибы играют важную роль в восстановлении природных экосистем, перерабатывая мертвую древесину, обогащая почву питательными веществами. Среди них есть гриб трутовик. Кроме того, редким является гриб, который растет в Чернобыле и поглощает радиацию и использует источник энергии.
Какие грибы способны очищать лес?
Грибы, которые называют трутовиками, и которые обычно растут на стволах деревьев, имеют особенность, а именно очищать лес, сообщает 24 Канал со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
Читайте также На суп хватит: какие грибы растут в лесах Украины в декабре
Специалисты заповедника объясняют, что в лесных экосистемах эти грибы выполняют одну из ключевых ролей: перерабатывают мертвую древесину. Кроме того, они помогают обогащать почву питательными веществами и обеспечивают естественный круговорот элементов в лесу.
Трутовик растет на стволе дерева / Фото Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
В результате этого лес очищается от отмерших деревьев. Дело в том, что грибы создают микросреду, что служат питательным и жилым ресурсом для других организмов – насекомых, микроорганизмов и даже растений.
Это поддерживает экологическую стабильность и восстановление после природных нарушений, в частности формирование новых трофических связей в почве.
Интересно! Во время разложения древесины благодаря трутовикам могут образоваться природные дупла, пространства и неровности, которые позже используют птицы, летучие мыши, мелкие млекопитающие и другие животные.
Какие еще грибы очищают природу?
В Чернобыле также обнаружили редкий гриб, который несмотря на то, что выживает в условиях радиации, а еще и использует ее для собственного роста, сообщает Interesting Engineering.
- Известно, что они темно-черные и выглядят как плесень. Они подобны меланину в коже человека и поглощают вредное излучение.
- Растут колонии этих грибов на руинах атомной станции, где уровень излучения является смертельным для живых организмов.
- Такая плесень имеет потенциал по применению, в частности в биоремедиации радиоактивных зон и защите астронавтов от космического излучения.
Например грибы процветали даже под интенсивным космическим излучением, растут на 21% быстрее, чем контрольные образцы на Земле. Кроме того, колонии продемонстрировали способность частично экранировать радиацию, создавая своеобразный защитный барьер.
Какие грибы собирать нельзя?
Во многих украинских лесах встречаются очень редкие виды грибов, которые не стоит собирать, потому что они находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красную книгу Украины. Именно такие грибы, как королевский боровик или трутовик зонтичный, становятся все реже из-за вырубки старинных лесов и чрезмерного сбора людьми.
В список уязвимых грибов, сбор которых запрещен, входят виды, растущие вблизи основания старых дубов и буков, например грифула листоватая и катателазма царская. Из-за потери естественных мест обитания эти грибы встречаются все реже, и их удаление из леса может привести к дальнейшему сокращению популяций.
Кроме совсем редких видов, в Красную книгу занесены также отдельные съедобные грибы, например боровик бронзовый и маховик паразитный, сбор которых законодательно запрещен. За незаконный срыв таких грибов предусмотрены штрафы, поскольку их численность уменьшается под влиянием человека и изменений лесных экосистем.