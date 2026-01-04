Грибы зимой: какие виды можно найти даже в январе
- Зимний опенок растет на стволах лиственных деревьев и не погибает во время морозов.
- Зимой можно найти также чагу на березах, хвост индейки, березовый трутовик и ведьмино масло, которые растут на древесине или живых деревьях.
Есть грибы, которые растут в лесу зимой. Найти их можно даже в январе, но они преимущественно будут расти на стволах деревьев. Например, во время оттепели или теплой зимы можно найти зимние опята, вешенки или другие холодостойкие грибы.
Какие виды грибов растут в январе?
Один из видов грибов, которые можно встретить зимой, в частности в январе, это фламулина бархатоножковая, или зимний опенок, передает 24 Канал со ссылкой на Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины.
Как пояснила Инна Кудлаева, врач по общей гигиене отдела эпидемиологического надзора и профилактики неинфекционных заболеваний Винницкого ОЦКПХ, фламулина является древесным грибом, который обычно растет на стволах, пнях и в дуплах деревьев. Впрочем важно заметить, что это преимущественно лиственные деревья, а не хвойные.
- Предпочитают такие грибы ивы, которые растут у воды. А растут они большими группами.
- Рост происходит с поздней осени и до весны: старт начинается во время оттепели, но в период морозов – замедляется.
- Впрочем во время морозов плодовые тела фламулины не погибают, а ждут потепления и впоследствии активно развиваются.
Заметьте! Зимний опенок можно спутать с другими видами, которые могут быть ядовитыми. Из-за того, что климат становится теплее, количество грибов, что растет в этот период, возросло. Поэтому стоит быть внимательным относительно тех грибов, которые можно найти.
Что можно найти в лесу зимой?
Дело в том, что при низких температурах преимущественно переживают те виды, растущие на древесине или живых деревьях. А во время оттепели или периода дождя посреди зимы поиск грибов станет лучшим временем.
Найти можно такие виды, пишут Mushroom appreciation:
- Чага – такие виды грибов растут на березах, а зима является одним из лучших периодов для охоты на них.
- Гриб "Хвост индейки" – эти грибы растут весь год, а остается жизнеспособным довольно долго. Несмотря на то, что он может не активно расти зимой, но найдутся такие, что будут все еще приобретенными для сбора.
- Березовый трутовик – этот гриб, как и чага, довольно распространен зимой. Растет он преимущественно на мертвых или умирающих березах, поэтому для поиска этого гриба стоит искать те деревья, которые страдают от болезней. Стоит добавить, что это лекарственный гриб, а не съедобный.
- Гриб "Ведьмино масло" – это липкие яркие оранжево-желтые плодовые грибы, которые можно найти на контрасте со снежным фоном. Их обычно используют для приготовления супа или рагу.
Какие грибы можно было найти в лесу на Рождество?
Накануне Рождества один из польских блогеров в лесу собрал полную корзину грибов. Это подтверждает, что при теплой погоде грибной сезон не обязательно заканчивается с наступлением зимы.
Среди найденных грибов он обнаружил рядовку зеленую, что свидетельствует о возможности сбора грибов в зимний период. Такие находки доказывают, что некоторые виды могут плодоносить даже в холодные месяцы года.
Несмотря на то, что зимой грибов обычно меньше, теплая и влажная погода способствует их росту и успешной тихой охоте. Блогер высказал мнение, что лес может щедро награждать грибников и в неожиданный сезон.