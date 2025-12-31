Рынок земли в 2026 году: что изменится для продавцов и покупателей

В 2026 году правила рынка земли останутся без изменений: юридические лица и в дальнейшем смогут покупать до 10 тысяч гектар, а запрет на приобретение сельхозземель иностранцами будет сохраняться. В то же время эксперты не исключают роста цен после завершения войны, а владельцам паев советуют заблаговременно подготовить документы к продаже.

Какие изменения произойдут на рынке земли в следующем году?

Как рассказала для 24 Канала нотариус Наталья Манойло, на конец 2025 года новых изменений не ожидается относительно рынка земли. По-прежнему действуют нормы, которые были приняты законодателями ранее. В частности юридические лица получили право приобретать в собственность до 10 тысяч гектаров.

Наталья Манойло Нотариус Кроме того, запрет на покупку сельскохозяйственной земли иностранцами в 2026 году сохранится. Такое решение побуждает консолидировать внутренний рынок.

Госпожа Наталья также отмечает, что рост цен на землю возможен после завершения войны в Украине. Причиной этого может стать повышенный спрос, в частности на земельные участки.

Кроме того, чтобы продать землю уже в следующем году, владельцам паев стоит подготовиться:

Необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, если этого еще не сделано.

При наличии арендатора нужно внести в реестр и право аренды.

Перед продажей земли владелец обязан письменно уведомить арендатора и получить от него согласие или официальный отказ от преимущественного права покупки.

Как продать земельный пай, находящийся в аренде?