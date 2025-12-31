Рынок земли в 2026 году: что изменится для продавцов и покупателей
В 2026 году правила рынка земли останутся без изменений: юридические лица и в дальнейшем смогут покупать до 10 тысяч гектар, а запрет на приобретение сельхозземель иностранцами будет сохраняться. В то же время эксперты не исключают роста цен после завершения войны, а владельцам паев советуют заблаговременно подготовить документы к продаже.
Какие изменения произойдут на рынке земли в следующем году?
Как рассказала для 24 Канала нотариус Наталья Манойло, на конец 2025 года новых изменений не ожидается относительно рынка земли. По-прежнему действуют нормы, которые были приняты законодателями ранее. В частности юридические лица получили право приобретать в собственность до 10 тысяч гектаров.
Кроме того, запрет на покупку сельскохозяйственной земли иностранцами в 2026 году сохранится. Такое решение побуждает консолидировать внутренний рынок.
Госпожа Наталья также отмечает, что рост цен на землю возможен после завершения войны в Украине. Причиной этого может стать повышенный спрос, в частности на земельные участки.
Кроме того, чтобы продать землю уже в следующем году, владельцам паев стоит подготовиться:
- Необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, если этого еще не сделано.
- При наличии арендатора нужно внести в реестр и право аренды.
- Перед продажей земли владелец обязан письменно уведомить арендатора и получить от него согласие или официальный отказ от преимущественного права покупки.
Как продать земельный пай, находящийся в аренде?
Арендатор земельного участка имеет преимущественное право покупки, которое реализуется через уведомление нотариуса в течение месяца.
Владелец может продать участок другому лицу, если арендатор не воспользовался своим правом или не явился на заключение договора.