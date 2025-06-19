Должны ли украинские пенсионеры платить земельный налог в 2025 году
- Пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога, но заявление о льготе надо подавать до 1 мая.
- Размер ставки земельного налога отличается в разных населенных пунктах, и в некоторых общинах может быть "нулевая" ставка.
Налог на землю должны обязательно платить землевладельцы и постоянные землепользователи. Впрочем, некоторые категории пенсионеров лишены обязанности его платить.
Какие категории пенсионеров могут не платить земельный налог
Адвокат Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога. Кроме пенсионеров льготу имеют еще некоторые категории украинцев.
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Исключение составляет, если такое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм. В таком случае пенсионер самостоятельно выбирает, за какие земельные участки он будет платить земельный налог, а к каким – применить льготу.
Кроме того, юрист напоминает, что заявление о льготе подается до 1 мая текущего года в Государственную налоговую службу Украины по месту нахождения земли.
Обратите внимание! По словам Ларисы Кись, в разных населенных пунктах размер ставки земельного налога отличается. В некоторых общинах действует "нулевая" ставка налога, определена по решению органов местного самоуправления.
Что делать, чтобы получить льготы
Льгота не предоставляется автоматически. Чтобы ее оформить, необходимо:
- Обратиться в налоговый орган по месту расположения земельного участка
- Подать заявление о предоставлении льготы
- Предоставить копии: паспорта; идентификационного кода; пенсионного удостоверения; документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком.