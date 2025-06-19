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19 июня, 22:00
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Должны ли украинские пенсионеры платить земельный налог в 2025 году

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога, но заявление о льготе надо подавать до 1 мая.
  • Размер ставки земельного налога отличается в разных населенных пунктах, и в некоторых общинах может быть "нулевая" ставка.

Налог на землю должны обязательно платить землевладельцы и постоянные землепользователи. Впрочем, некоторые категории пенсионеров лишены обязанности его платить.

Какие категории пенсионеров могут не платить земельный налог

Адвокат Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога. Кроме пенсионеров льготу имеют еще некоторые категории украинцев.

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Лариса Кись

Адвокат ЮКК "Де-Юре"

Исключение составляет, если такое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм. В таком случае пенсионер самостоятельно выбирает, за какие земельные участки он будет платить земельный налог, а к каким – применить льготу.

Кроме того, юрист напоминает, что заявление о льготе подается до 1 мая текущего года в Государственную налоговую службу Украины по месту нахождения земли.

Обратите внимание! По словам Ларисы Кись, в разных населенных пунктах размер ставки земельного налога отличается. В некоторых общинах действует "нулевая" ставка налога, определена по решению органов местного самоуправления.

Что делать, чтобы получить льготы

Льгота не предоставляется автоматически. Чтобы ее оформить, необходимо:

  • Обратиться в налоговый орган по месту расположения земельного участка
  • Подать заявление о предоставлении льготы
  • Предоставить копии: паспорта; идентификационного кода; пенсионного удостоверения; документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком.