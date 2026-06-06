Строительство на аграрной земле: какие сооружения можно возводить без переоформления участка

Владельцы сельскохозяйственных земель нередко задумываются над строительством складов, мастерских или других хозяйственных сооружений. Законодательство Украины позволяет возводить отдельные объекты без изменения целевого назначения земли, однако при определенных условиях.

Когда на сельскохозяйственной земле разрешено строительство

Земли сельскохозяйственного назначения является одной из самых распространенных категорий земель в Украине, сообщают в "Земельном фонде Украины". Они используются не только для выращивания культур, но и для обеспечения полного цикла аграрного производства, включая хранение урожая, техники и оборудования.

Смотрите также Пай на оккупированной территории: почему 2028 год может стать решающим для владельцев

Согласно Земельному кодексу Украины, такие земли могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции, научной и учебной деятельности, а также для размещения производственной инфраструктуры, необходимой для агросектора.

Действующее законодательство предусматривает возможность строительства объектов недвижимости на землях сельскохозяйственного назначения без изменения их целевого назначения. Главное условие - будущее сооружение должно использоваться в соответствии с функциональным назначением земельного участка.

Какие сооружения можно строить

Государственный классификатор зданий и сооружений относит к объектам сельскохозяйственного назначения зернохранилища, склады, силосные ямы, теплицы, помещения для животноводства и птицеводства, виноделия, рыбного хозяйства и другие сооружения, необходимые для агропроизводства.

Для личных крестьянских хозяйств закон позволяет возводить склады для хранения выращенной продукции, мастерские для ремонта техники, хозяйственные помещения для инвентаря и другие объекты, которые обеспечивают деятельность хозяйства.

Фермерские хозяйства также имеют право строить жилые дома, хозяйственные постройки и производственные объекты на собственных земельных участках в соответствии с документацией по землеустройству и градостроительных требований. На арендованных землях такое строительство возможно только с письменного согласия собственника участка.

Где действуют ограничения

В то же время не все виды сельскохозяйственных земель позволяют капитальное строительство. Например, на участках, предназначенных для огородничества, сооружение капитальных зданий и сооружений запрещено.

На таких землях допускается лишь установление временных сооружений для хранения инвентаря или защиты от непогоды. После завершения срока пользования земельным участком такие объекты должны быть демонтированы за счет их владельца.

Зато на землях для садоводства можно не только выращивать многолетние насаждения и сельскохозяйственные культуры, но и строить садовые дома и хозяйственные постройки.

Итак, складское помещение на сельскохозяйственной земле можно возвести без изменения целевого назначения участка, если оно непосредственно связано с ведением аграрной деятельности и соответствует установленным законодательством требованиям.