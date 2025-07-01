Как уничтожить борщевик в селе: действенные советы

Борщевик является одним из самых опасных растений, которые свободно растут в Украине и могут наносить вред людям и животным. Если на вашем участке поселился такой опасный пришелец – его нужно немедленно уничтожить и не допускать распространения.

Как побороть борщевик на участке

Самым действенным способом при уничтожении борщевика является применение гербицидов, сообщает 24 Канал. Их следует использовать сразу после обнаружения растения на территории.

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Лучше всего обрабатывать борщевик до начала его цветения, используя раствор, концентрация которого в 2 – 3 раза превышает указанную в инструкции. Обработку земельного участка надо проводить с интервалом 2 – 3 недели в пасмурную погоду.

Важно! Обязательно пользуйтесь защитной одеждой и перчатками, чтобы избежать контакта с токсичным соком растения.

Если борщевик уже зацвел, гербициды будут малоэффективны. В этом случае следует вручную срезать соцветия и сразу их сжечь, чтобы предотвратить размножение самосевом.

Какие еще методы борьбы существуют

При значительном распространении растения может помочь его сожжение. Для этого соцветия и плоды смачивают легковоспламеняющейся жидкостью. Поджигать следует с особой осторожностью, ведь борщевик выделяет легковоспламеняющиеся эфирные масла.

Применяют также агротехнические методы. Например, можно обрезать корни на глубине 5 – 10 см плоскорезом, обязательно убирая точку роста. Если растение охватило большую площадь, эффективной будет вспашка в период вегетации. В зависимости от уровня зараженности, полное уничтожение борщевика может длиться от 2 до 7 лет. Осенью вспахивать не рекомендуется – это может способствовать его дальнейшему распространению.

Обратите внимание! Регулярный уход за участком – еще один важный шаг. Молодые ростки, появляющиеся в течение лета, можно просто выпалывать. Главное – не запускать проблему и постоянно контролировать территорию.