Какой мак можно выращивать дома

В Украине не все виды мака разрешено выращивать законодательством, сообщает 24 Канал со ссылкой на Теребовлянскую территориальную общину. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Снотворный мак является ценным сельскохозяйственным продуктом, а также широко используется для медицинских нужд. В то же время, незаконное производство или изготовление из его плодов и стеблей наркотических средств наносит значительный вред здоровью людей и способствует распространению наркомании, что и определяет общественную опасность незаконного выращивания таких растений.

Кроме многих видов декоративных маков, распространен издавна присущий нашим полям снотворный мак (Papaver somniferum). Согласно статье 310 Уголовного кодекса Украины за его незаконный посев или незаконное выращивание в количестве от 100 до 500 растений наступает уголовная ответственность.

Обратите внимание! Уголовное правонарушение считается законченным с момента совершения действий, образующих посев (внесение семян или рассады в почву) или выращивания (когда осуществляются мероприятия по уходу) растительных культур, содержащих наркотические вещества, – независимо от того, был ли выращен снотворный мак, был ли собран урожай и произведено (изготовлено) наркотические средства.

Какая ответственность за незаконное выращивание

Совершение такого уголовного правонарушения наказывается штрафом от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 и 8500 грн. соответственно) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Обратите внимание! Если же незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака совершено лицом, которое было осуждено по этой статье или которое ранее совершило одно из уголовных правонарушений, связанных с оборотом наркотических веществ, или совершенные по предварительному сговору группой лиц с целью сбыта, а также незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве пятисот и более растений, то такие действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Понятие выращивания охватывает различные действия по уходу за посевами растений с целью доведения их до стадии созревания. Это и обработка междурядий, и борьба с вредителями и болезнями, и уничтожение сорняков, и подкормка удобрениями, полив и другие действия, в том числе уход за рассадой в закрытом грунте.

За что предусмотрена административная ответственность

Если же количество растений снотворного мака, которое правоохранители найдут в вашем саду будет насчитывать менее 100, то наступает административная ответственность, предусмотренная статьей 1062 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 306 до 1700 гривен с конфискацией незаконно выращиваемых наркосодержащих растений.

Важно! На своем приусадебном участке можно выращивать декоративный мак, который сегодня насчитывает более сотни видов. Для выращивания таких сортов ни одного ограничения в количестве не предусмотрено.