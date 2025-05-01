Разрушения колоссальные: что произошло с агропредприятием в Одесской области в результате российской атаки

В результате российской ракетной атаки было разрушено агропредприятие СФХ "Тиченко" в Белгород-Днестровском районе (Одесская область). В частности, уничтожено много важной техники.

Что известно об обстреле этого предприятия

В результате обстрела полностью уничтожен технический парк этого предприятия. Из строя вышли сеялки трактор и уборочная техника, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всеукраинский Аграрный Совет (ВАР).

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Масштаб разрушений колоссальный – уцелевшего имущества практически нет. Все, что мы строили годами, уничтожено в одну ночь,

– сообщили представители агропредприятия после атаки.

Разрушениям подверглись и складские помещения. В частности, повреждены бункеры и кровли. По состоянию на теперь, эти склады непригодны для дальнейшего использования.

Общие потери предприятия, только по предварительным оценкам, достигают более 60 миллионов гривен.



Как выглядит разрушенное агропредприятие в Одесской области / Фото ВАР

Обратите внимание! Это предприятие было одним из ключевых в регионе. Оно обрабатывало в целом – 630 гектаров сельскохозяйственных угодий.