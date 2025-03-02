За сколько метров от соседского забора можно посадить дерево
Часто добрососедские отношения портятся по пустякам, которыми может быть дерево, слишком близко посаженное до границы участков. Чтобы этого не произошло, необходимо знать, что в таком случае предусматривает законодательство.
Сколько метров должно быть от дерева до забора.
Новые государственные строительные нормы по градостроительству устанавливают минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховная Рада Украины.
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Норма касается только новых участков и дачных застроек, а значит, старые деревья и кустарники на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу с 1 октября 2019 года.
Обратите внимание! Согласно новым ДБН Б.2.2-12:2019, расстояние от границы смежного земельного участка до взорванных кустов, должен составлять 1 метр, к стволам деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.
Да, если крона дерева в среднем в диаметре 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.
Какие расстояния предусмотрены в других странах
В Украине действуют четкие нормы, регулирующие расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с разными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.
Однако в других странах Европы нормы тоже достаточно строги. Например, в Германии и Франции есть детальные правила по высоте деревьев и расстоянию от границы.
- В Франции расстояние до предела зависит от ожидаемого размера кроны взрослого дерева. Для небольших деревьев может быть достаточно 1 – 2 метров, а для больших это уже будет 5 – 10 метров.
- В США нормы могут отличаться от штата к штату, но в общем они менее суровы, чем в Европе. Однако там есть ограничения на высоту деревьев, особенно в городских районах. Обычно, минимальное расстояние от границы участка – от 2 до 5 метров. И для больших деревьев, как дубы или клены, это расстояние может быть больше.
- В Азии нормы также многообразны. В Японии, например, большое внимание уделяют эстетике, поэтому расстояние между деревьями определяется не только законами, но и традициями.