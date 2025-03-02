Сколько метров должно быть от дерева до забора.
Новые государственные строительные нормы по градостроительству устанавливают минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховная Рада Украины.
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Норма касается только новых участков и дачных застроек, а значит, старые деревья и кустарники на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу с 1 октября 2019 года.
Обратите внимание! Согласно новым ДБН Б.2.2-12:2019, расстояние от границы смежного земельного участка до взорванных кустов, должен составлять 1 метр, к стволам деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.
Да, если крона дерева в среднем в диаметре 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.
Какие расстояния предусмотрены в других странах
В Украине действуют четкие нормы, регулирующие расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с разными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.
Однако в других странах Европы нормы тоже достаточно строги. Например, в Германии и Франции есть детальные правила по высоте деревьев и расстоянию от границы.
- В Франции расстояние до предела зависит от ожидаемого размера кроны взрослого дерева. Для небольших деревьев может быть достаточно 1 – 2 метров, а для больших это уже будет 5 – 10 метров.
- В США нормы могут отличаться от штата к штату, но в общем они менее суровы, чем в Европе. Однако там есть ограничения на высоту деревьев, особенно в городских районах. Обычно, минимальное расстояние от границы участка – от 2 до 5 метров. И для больших деревьев, как дубы или клены, это расстояние может быть больше.
- В Азии нормы также многообразны. В Японии, например, большое внимание уделяют эстетике, поэтому расстояние между деревьями определяется не только законами, но и традициями.