Сколько метров должно быть от дерева до забора.

Новые государственные строительные нормы по градостроительству устанавливают минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховная Рада Украины.

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Норма касается только новых участков и дачных застроек, а значит, старые деревья и кустарники на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу с 1 октября 2019 года.

Обратите внимание! Согласно новым ДБН Б.2.2-12:2019, расстояние от границы смежного земельного участка до взорванных кустов, должен составлять 1 метр, к стволам деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

Да, если крона дерева в среднем в диаметре 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Какие расстояния предусмотрены в других странах

В Украине действуют четкие нормы, регулирующие расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с разными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.

Однако в других странах Европы нормы тоже достаточно строги. Например, в Германии и Франции есть детальные правила по высоте деревьев и расстоянию от границы.