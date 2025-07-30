Цены на большинство овощей в Украине обычно снижаются с приходом сезона их сбора. Впрочем, в течение прошлой недели в магазинах существенно подорожали томаты, хотя и сейчас разгар сезона их сбора.

Сколько стоят томаты в конце июля?

Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.

Читайте также Арбузы, баклажаны и чеснок в лидерах рынка: как изменились цены на овощи и фрукты за неделю

В целом цены в овощном сегменте выросли с июня 2024 года на 24,2%. Стоимость томатов на рынках примерно соответствует прошлогоднему уровню. Сейчас отпускные цены от производителей составляют примерно 35 – 70 гривен за килограмм.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на томаты в популярных сетях супермаркетов Украины: