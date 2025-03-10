Торговая война разгорается: Китай ввел пошлины на агротовары из Канады

Китайские власти ввели торговые пошлины на агротовары из Канады. Это произошло после введения соответствующих пошлин Канадой еще в октябре прошлого года.

Китай ввел пошлины против Канады

В субботу Китай объявил о введении пошлин на канадскую сельскохозяйственную и пищевую продукцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Сумма пошлин составляет более 2,6 миллиарда долларов.

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Новые тарифы ввели в ответ на пошлины, введенные Оттавой в октябре. Сборы, объявлены министерством торговли и вступят в силу 20 марта, соответствуют импортным пошлинам в размере 100% и 25%, которые Канада установила на произведенные в Китае электромобили и изделия из стали и алюминия чуть более четырех месяцев назад.

Китай применит 100% пошлину на импорт канадского рапсового масла, жмыха и гороха в размере чуть более 1 миллиарда долларов, а также 25% пошлину на канадские водные продукты и свинину на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Китай является вторым по величине торговым партнером Канады, значительно отставая от Соединенных Штатов. По данным китайской таможни, в 2024 году Канада экспортировала товаров на 47 миллиардов долларов.