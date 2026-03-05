Украинский чеснок теряет позиции: почему китайский импорт вытесняет местных производителей

Китайский чеснок сейчас занимает около 80 процентов украинского рынка, тогда как доля отечественной продукции составляет всего 20 процентов. Основной причиной такой ситуации является рост себестоимости производства и ориентация потребителей прежде всего на более низкую цену.

Китайцы захватили рынок чеснока в Украине

Президент Ассоциации производителей чеснока Украины Юлианна Мусса рассказала, что на украинском рынке чеснока доминирует импортная продукция, в частности из Китая. По оценкам отраслевых экспертов, около 80 процентов продаж приходится именно на китайский чеснок, тогда как украинский продукт занимает примерно 20 процентов рынка, сообщает AgroPortal.ua.

Смотрите также Что неизбежно подорожает: как изменятся цены на продукты в марте

По ее словам, производство чеснока ежегодно дорожает, тогда как мировые цены на эту продукцию остаются относительно стабильными. В таких условиях импорт, особенно из Китая, часто дешевле, а потребители обычно выбирают товар по цене, а не по стране происхождения.

Обратите внимание! Эксперт предупреждает, что при сохранении нынешних тенденций отрасль выращивания чеснока может сократиться не только в Украине, но и в Европе в целом. Производители в странах Европы уже сталкиваются с ситуацией, когда себестоимость продукции фактически равна цене реализации. Частично удерживать позиции на рынке им помогают государственные программы поддержки, которые позволяют оставаться на полках супермаркетов.

Если же производители потеряют место в розничной торговле, вернуться на рынок будет значительно сложнее. В таком случае импортная продукция, прежде всего китайская, может еще больше усилить свои позиции.

Кроме того, на 2026 год уже прогнозируют перепроизводство чеснока в мире. По словам Муссы, ряд стран, в частности Египет, Индия, Испания, Аргентина, Бразилия и США, постепенно увеличивают площади под этой культурой, тогда как уровень потребления не растет такими же темпами.

Важно! В связи с этим эксперт призвала украинцев чаще выбирать продукцию отечественного производства, ведь это может помочь сохранить отрасль как минимум на нынешнем уровне.

Импортные яблоки вытесняют украинские: впервые за 8 лет сальдо стало отрицательным