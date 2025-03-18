Цены на кофе уже достигли пика, но продолжают и дальше расти

Новое исследование, проведенное Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), зафиксировало почти 40-процентный рост цен на кофе в 2024 году. Подорожание произошло из-за перебоев в поставках, вызванных преимущественно неблагоприятной погодой.

Цены на кофе достигли максимума

Мировые цены на кофе достигли многолетнего максимума в 2024 году, увеличившись на 38,8% по сравнению со средним показателем предыдущего года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ООН. Основной причиной этого, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), стало ухудшение погодных условий в ключевых странах-производителях.

Читайте также Мировые запасы какао почти исчерпались: уровень рекордно низкий

Согласно аналитической записке ФАО о мировых тенденциях на рынке кофе, в декабре 2024 года арабика, наиболее качественный сорт кофе, продавалась на 58% дороже, чем годом ранее. В то же время робуста, которая используется в основном для производства растворимого кофе и смесей, подорожала на 70%.

Это привело к сокращению разрыва в ценах между двумя основными сортами кофе впервые с середины 1990-х годов.

Кофе может и дальше дорожать

В ФАО заявили, что экспортные цены на кофе могут продолжить рост в 2025 году, если основные регионы выращивания столкнутся с дальнейшим значительным сокращением предложения. Среди ключевых факторов, повлиявших на недавний рост цен, отмечены ограниченные объемы экспорта из Вьетнама, сокращение производства в Индонезии и неблагоприятные погодные условия в Бразилии.

Во Вьетнаме длительная засуха привела к снижению производства кофе на 20%, а экспорт сократился на 10% второй год подряд. Аналогичная ситуация наблюдалась в Индонезии, где избыточные осадки в апреле-мае 2023 повредили кофейные ягоды, вызвав падение производства на 16,5% в годовом выражении, а экспорт снизился на 23%.

Важно! В Бразилии жаркая и сухая погода привела к пересмотру прогнозов производства кофе в сторону снижения: вместо ожидаемого роста на 5,5% прогноз теперь указывает на сокращение на 1,6%.

Транспортные расходы также растут

Еще одним фактором роста мировых цен на кофе стало увеличение транспортных расходов. Предварительные данные показывают, что в декабре 2024 года рост мировых цен привело к увеличению потребительской стоимости кофе в США на 6,6% и в Европейском союзе на 3,75% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Высокие цены должны стать стимулом для увеличения инвестиций в технологии, исследования и разработки в кофейном секторе, который в значительной степени зависит от мелких фермеров. Это поможет повысить устойчивость к климатическим изменениям,

– отметил Бубакер Бен-Бельхассен, директор Департамента рынков и торговли ФАО.

Он добавил, что изменение климата долгосрочно влияет на производство кофе.