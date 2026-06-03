Япония может остаться без бананов: неожиданная причина уже бьет по ценам

Япония столкнулась с угрозой дефицита бананов из-за недостатка этилена - газа, необходимого для созревания фруктов после импорта. Причиной проблемы стали перебои с поставками нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке, которые уже влияют на цены и логистику.

Почему Япония рискует остаться без бананов

Японский рынок бананов оказался под угрозой из-за дефицита этилена – газа, который используется для созревания фруктов после их ввоза в страну, сообщает Bloomberg. Бананы транспортируют зелеными, а уже по прибытии помещают в специальные камеры, где под воздействием этилена они приобретают привычный для потребителей вид и вкус.

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Проблема возникла из-за сокращения запасов нефти и нефтепродуктов, из которых производится этилен. После нарушения судоходства через Ормузский пролив, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти, Япония столкнулась с острой нехваткой нефтехимического сырья.

В прошлом году страна импортировала около 1 миллиона тонн бананов, поэтому этот фрукт является одним из самых популярных продуктов в японских домохозяйствах. По оценкам представителей отрасли, нынешняя нехватка нефтяного сырья стала самой серьезной за последние полвека.

Производители пытаются избежать дефицита

Представители банановой отрасли уверяют, что пока что продукция продолжает поступать на полки магазинов. Некоторые импортеры смогли сформировать запасы этилена на два-три месяца вперед, однако риски для рынка остаются высокими.

Помимо дефицита самого газа, компании сталкиваются с ростом затрат на горючее, упаковку и перевозку. Это создает дополнительное давление на розничные цены. По официальным данным, стоимость бананов в Японии уже выросла более чем на 30% по сравнению с 2022 годом.

Особенность бананов заключается в том, что без этилена они не могут нормально созреть, остаются твердыми и в конце концов портятся. Хотя этот газ используют также для авокадо и киви, для них его нужно значительно меньше.

Компании ищут альтернативные решения

На фоне дефицита японские компании начали активно искать новые источники этилена. Часть предприятий рассматривает альтернативные технологии производства газа из кукурузы и другого биологического сырья вместо традиционных нефтехимических компонентов.

Одна из ведущих компаний по обработке импортных бананов в Японии сообщила, что ее запасы этилена постепенно сокращаются, а расходы на отдельные компоненты производства уже выросли почти в десять раз.

В отрасли предупреждают: если проблема с обеспечением этиленом затянется, бананы могут стать дефицитным товаром, а их доступность для японских потребителей существенно сократится. В то же время правительство страны уверяет, что имеющихся запасов нефтяного сырья должно хватить для покрытия внутренних потребностей как минимум до следующего года.

Румыния наращивает экспорт бананов, несмотря на отсутствие собственного производства

В то же время, мы ранее сообщали, что Румыния наладила экспорт бананов, что является довольно необычным явлением для страны, которая не производит этот фрукт.