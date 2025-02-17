Реформа лесоводства не избавила Украину от всех коррупционных рисков
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявили, что реформа корпоративного управления в лесном секторе не устранила коррупционные риски. Речь идет, в частности, о создании в 2023 году государственного предприятия "Леса Украины".
Почему коррупционные риски не исчезают
Агентство в своем анализе коррупционных рисков в лесном хозяйстве сообщило, что несмотря на разделение регуляторных и хозяйственных функций, существует проблема конфликта интересов между ГП "Леса Украины" и Государственным агентством лесных ресурсов Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на НАПК.
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Существующие механизмы и нормы до сих пор способствуют появлению коррупционных рисков из-за имеющегося конфликта интересов между этими двумя институтами,
– говорится в исследовании.
Из-за административных ограничений и конфликта интересов есть риск злоупотреблений в санитарных рубках, которые могут использоваться как прикрытие для вырубки здоровых деревьев.
Отсутствие четко определенных процедур и требований к определению больных лесов позволяет манипулировать имеющейся информацией, способствуя тому, что санитарные рубки часто проводятся без надлежащего обоснования,
– объяснили в агентстве.
Как предотвратить риски коррупции
Чтобы уменьшить коррупционные риски, НАПК рекомендует Минприроды и Гослесагентству:
- Внести изменения в постановление Кабмина №555 от 27 июля 1995 года для уточнения правил проведения санитарных рубок.
- Разработать и утвердить единые требования к таксации (оценке) леса и отвода участков для заготовки древесины.
- Определить единый порядок формирования цен на древесину.