Чому корупційні ризики не зникають

Агентство у своєму аналізі корупційних ризиків в лісовому господарстві повідомило, що попри розділення регуляторних та господарських функцій, існує проблема конфлікту інтересів між ДП "Ліси України" та Державним агентством лісових ресурсів України, повідомляє 24 Канал із посиланням на НАЗК.

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Існуючі механізми та норми досі сприяють появі корупційних ризиків через наявний конфлікт інтересів між цими двома інституціями,

– йдеться у дослідженні.

Через адміністративні обмеження та конфлікт інтересів є ризик зловживань у санітарних рубках, які можуть використовуватися як прикриття для вирубки здорових дерев.

Брак чітко визначених процедур та вимог до визначення хворих лісів дає змогу маніпулювати наявною інформацією, сприяючи тому, що санітарні рубки часто проводяться без належного обґрунтування,

– пояснили в агентстві.

Як запобігти ризикам корупції

Щоб зменшити корупційні ризики, НАЗК рекомендує Міндовкіллю та Держлісагентству: