Цены продолжат падать: что будет на рынке кукурузы в 2025 году

Благодаря стабильному спросу со стороны Турции на прошлой неделе украинская кукуруза, которая идет на экспорт постоянно дорожала. Однако сейчас цены на рынке перестали двигаться вверх.

Сколько стоит кукуруза сейчас и какие цены будут дальше

Эксперты отмечают, что очень важным фактором, который влиял на стоимость кукурузы, был экспорт культуры в отдельные азиатские страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri. В то же время аналитики считают, что цены на кукурузу вскоре могут стабилизироваться.

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Все потому, что импортная квота, которую установили на уровне 1 миллион тонн со сниженной пошлиной, почти исчерпана – за два месяца до запланированного срока. Сейчас доступными остаются всего 12 тысяч тонн.

На начало мая 2025 года тонна кукурузы в Украине, стоит в среднем 10 256 гривен. Это самый высокий показатель за последние 8 дней. Так, в среду, 23 апреля, средняя стоимость тонны кукурузы составляла 9 936 гривен, но в последующие дни цены росли. 24 апреля тонна подорожала до 9 971 гривны, а 25 апреля – до 10 027 гривен.

Обратите внимание! В период с 26 апреля по 29 апреля средняя цена на кукурузу повысилась до 10 178 гривен за тонну, а 30 апреля зафиксировалась на отметке в 10 256 гривен. Эта цена сохраняется и по состоянию на 1 мая.