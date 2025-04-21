Кукурузы в этом году посеют больше

Первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий рассказал, что весенняя посевная кампания сейчас в разгаре, сообщает 24 Канал со ссылкой на всеукраинский телемарафон. По его словам, в этом году ожидается расширение площадей под кукурузу и сокращение посевов сои.

Читайте также Довоенных условий торговли с ЕС уже не будет: в Минагрополитики рассказали о перспективах

Важно! Кроме того, Тарас Высоцкий сообщил, что похолодание в начале апреля не нанесло ущерб урожаю.

Увеличена посевная площадь под кукурузой, как зерновой культурой. И, соответственно, уменьшена посевная площадь под соей, как масличной культурой. Что это означает? Урожайность кукурузы с одного гектара в разы больше, чем урожайность сои. Поэтому, в целом, с учетом этого фактора, стоит ожидать увеличения физического объема урожая сельскохозяйственной продукции в текущем году по сравнению с 2024 годом,

– говорит заместитель министра.

Также он рассказал, как повлияли на сельхозкультуры похолодание в первой декаде апреля. Критического негативного влияния на состояние посевов или вегетаций культур, по его словам, нет. У зерновых и масличных культур или еще была незначительная вегетация, или они даже не были посеяны.

Обратите внимание! Тарас Высоцкий отметил, что поэтому темп самой посевной компании немного приостановился на эту неделю, но уже по состоянию на сегодня активно она восстановлена.