12 сентября, 13:03
Стоимость курятины продолжает расти: сколько стоит килограмм в супермаркете

Василий Розтрепа
  • Цена куриного филе в супермаркетах Украины колеблется от 229,90 до 277,58 гривен за килограмм.
  • Средняя стоимость куриного филе выросла с 167,36 гривны в 2024 году до 238,87 гривны в 2025 году из-за повышения стоимости производства и сырья.

Цены на курятину сильно выросли за последний год. Если до прошлого, 2024 года стоимость повышалась постепенно, то в 2025 году подорожание застало украинцев

Какие цены на курицу в супермаркетах?

Постоянный рост стоимости курятины прослеживается уже несколько последних лет, однако в течение последнего года цена за килограмм взлетала бешеными темпами, сообщает 24 Канал. Стремительное подорожание началось с мая 2025 года.

На стоимость курятины повлиял целый ряд факторов: от повышения стоимости электроэнергии и кормов до общего роста стоимости производства. В сентябре 2024 года средняя стоимость куриного филе составляла 167,36 гривны за килограмм. Сейчас же килограмм филе в среднем стоит 238,87 гривны за килограмм. Этот вид куриного мяса за год подорожал почти в полтора раза.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на куриное филе в популярных супермаркетах Украины:

Куриное филе, 1 килограмм

  • Metro 277,58 гривны;
  • Novus 234 гривны;
  • Megamarket 245,10 гривны;
  • АТБ 243,29 гривны;
  • Сильпо 230 гривен;
  • Varus 229,90 гривны.

Производство говядины в Украине растет: объемы делят пополам население и фермы

  • В июле 2025 года в Украине забили 14,8 тысяч тонн крупного рогатого скота, что на 63% больше, чем в июне.

  • Производство говядины в июле 2025 года разделилось поровну между фермерскими хозяйствами и населением, оба произвели по 7,4 тысячи тонн.