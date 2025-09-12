Стоимость курятины продолжает расти: сколько стоит килограмм в супермаркете
- Цена куриного филе в супермаркетах Украины колеблется от 229,90 до 277,58 гривен за килограмм.
- Средняя стоимость куриного филе выросла с 167,36 гривны в 2024 году до 238,87 гривны в 2025 году из-за повышения стоимости производства и сырья.
Цены на курятину сильно выросли за последний год. Если до прошлого, 2024 года стоимость повышалась постепенно, то в 2025 году подорожание застало украинцев
Какие цены на курицу в супермаркетах?
Постоянный рост стоимости курятины прослеживается уже несколько последних лет, однако в течение последнего года цена за килограмм взлетала бешеными темпами, сообщает 24 Канал. Стремительное подорожание началось с мая 2025 года.
На стоимость курятины повлиял целый ряд факторов: от повышения стоимости электроэнергии и кормов до общего роста стоимости производства. В сентябре 2024 года средняя стоимость куриного филе составляла 167,36 гривны за килограмм. Сейчас же килограмм филе в среднем стоит 238,87 гривны за килограмм. Этот вид куриного мяса за год подорожал почти в полтора раза.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на куриное филе в популярных супермаркетах Украины:
Куриное филе, 1 килограмм
- Metro 277,58 гривны;
- Novus 234 гривны;
- Megamarket 245,10 гривны;
- АТБ 243,29 гривны;
- Сильпо 230 гривен;
- Varus 229,90 гривны.
