12 вересня, 13:03
2

Вартість курятини продовжує рости: скільки коштує кілограм у супермаркеті

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Ціна курячого філе в супермаркетах України коливається від 229,90 до 277,58 гривень за кілограм.
  • Середня вартість курячого філе зросла з 167,36 гривні у 2024 році до 238,87 гривні у 2025 році через підвищення вартості виробництва і сировини.

Ціни на курятину сильно зросли за останній рік. Якщо до минулого, 2024 року вартість підвищувалась поступово, то у 2025 році здорожчання застало українців

Які ціни на курку у супермаркетах?

Постійне зростання вартості курятини прослідковується вже кілька останніх років, однак протягом останнього року ціна за кілограм злітала шаленими темпами, повідомляє 24 Канал. Стрімке здорожчання почалося з травня 2025 року.

На вартість курятини вплинула ціла низка чинників: від підвищення вартості електроенергії та кормів до загального зростання вартості виробництва. У вересні 2024 року середня вартість курячого філе складала 167,36 гривні за кілограм. Наразі ж кілограм філе у середньому коштує 238,87 гривні за кілограм. Цей вид курячого м'яса за рік здорожчав майже у півтора раза.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на куряче філе у популярних супермаркетах України:

Куряче філе, 1 кілограм

  • Metro 277,58 гривні;
  • Novus 234 гривні;
  • Megamarket 245,10 гривні;
  • АТБ 243,29 гривні;
  • Сільпо 230 гривень;
  • Varus 229,90 гривні.

