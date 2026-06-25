Малый агробизнес в Украине может лишиться бронирования: что не так с новыми критериями

В Украине продолжается обновление критериев, по которым предприятия могут получить статус предприятий, имеющих критическое значение для экономики. Очередной пересмотр требований может лишить малый аграрный бизнес доступа к бронированию.

Что меняется в правилах бронирования

Сельскохозяйственные предприятия могут получить статус критически важных через Министерство экономики или областные военные администрации. Однако последние существенно ужесточают требования, поэтому малый агробизнес может лишиться права бронировать своих работников от мобилизации. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала консультант Всеукраинского аграрного совета Леся Панкратова.

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24 июня Минэкономики утвердило отраслевые критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для экономики Украины. Требования к сельскохозяйственным предприятиям в отношении земельного банка и годового дохода (на выбор – 1 тысяча гектаров и 40 миллионов гривен соответственно) остались неизменными по сравнению с предыдущим приказом от 22 декабря 2025 года.

По словам эксперта Леси Панкратовой, в обновленных критериях несколько скорректировали КВЭДы, то есть основные виды деятельности, по которым можно подавать заявки на получение статуса критически важных предприятий через министерство. В целом же процессы налажены и не вызывают нареканий.

В то же время консультант ВАР называет проблемными региональные критерии от ОВА. Статус критичности по ним могут получать агропредприятия, которые не соответствуют критериям Минэкономики и не могут подавать заявки через Государственный аграрный реестр.

Леся Панкратова, кандидат экономических наук, консультант ВАР по вопросам учета и налогообложения У нас сложилась критическая ситуация с критериями, установленными ОВА. Военные администрации сейчас пересматривают их, и почти во всех областях происходит увеличение показателей. Там предлагается несколько вариантов на выбор: гектарат, объем выращивания и реализации, количество работников. Все основные критерии пересматриваются в сторону увеличения. Если раньше было 100 гектаров, то сейчас их повышают до 200 – 250 гектаров.

Эксперт отмечает, что на данный момент обновленные критерии от большинства ОВА еще не прошли юридическую экспертизу и утверждены они только для двух областей. Остальные же находятся в процессе согласования.

Сроки вступления в силу новых правил бронирования

В конце мая Кабинет Министров определил следующие сроки для изменений правил бронирования:

до 10 июня – пересмотреть критерии и порядок, по которым определяются критически важные предприятия, учреждения и организации;

до 1 июля – проанализировать их соответствие новым критериям;

до 1 сентября – пересмотреть принятые решения о критичности.

Как объясняет Леся Панкратова, основная часть агропредприятий к 1 сентября теряет статус важности для экономики, поэтому им до этого срока нужно успеть получить его и перебронировать работников. Небольшая часть аграриев вообще не сможет этого сделать. Речь идет прежде всего о тех, у кого срок истек в июне.

Поскольку возможность подавать документы в Минэкономики появилась 24 июня, а у большинства ОГА до сих пор нет утвержденных критериев (хотя это должны были сделать до 10 июня), они вряд ли успеют получить статус критичности и перевести работников в другую категорию.

В настоящее время отсутствует возможность подать документы у тех, кто делает это через ОГА. Потому что еще нет утвержденных и обнародованных критериев,

– подчеркивает эксперт.

Проблемность ситуации заключается ещё в том, что утверждение критериев ОВА требует последовательного согласования с Минэкономики и Минобороны.

Какие изменяются региональные критерии

Критерии для определения критически важных предприятий со стороны областных военных администраций находятся в процессе согласования. Предварительно известно о следующих требованиях:

Сумская ОВА: земельный банк площадью более 100 гектаров, 8 миллионов гривен дохода (ранее – 5 миллионов), не менее пяти работников, которым начислена зарплата за последние 6 месяцев, вместо трех;

Закарпатская ОВА: 1,5 миллиона гривен уплаченных налогов за год (ранее – 1,2 миллиона гривен); 30 % трудоустроенных участников боевых действий по основному месту работы (ранее – 10 %); размер средней зарплаты работников предприятия – 25 941 гривна (3 минимальные зарплаты);

Волынская ОГА: не менее пяти работающих на предприятии, уровень дохода за год – от 2 миллионов гривен вместо 1 миллиона;

Кировоградская ОГА: земельный банк от 200 гектаров, не менее 5 штатных работников (ранее – трое), 1,2 миллиона гривен уплаченных налогов (вместо 1 миллиона), порог уплаченного ЕСВ – 600 тысяч гривен (ранее – 500 тысяч);

Ровенская ОВА: обработка не менее 50 гектаров угодий для выращивания сельскохозяйственных культур (прежнее требование – 40 гектаров).

По мнению консультанта ВАР Леси Панкратовой, региональные критерии ОВА являются слишком высокими и приведут к потере малыми агропредприятиями доступа к бронированию.

Это полностью отсекает малый бизнес в аграрной сфере. Если не будет бронирования, конечно, предприятия будут ликвидированы, потому что их работников без бронирования мобилизуют максимально быстро. Это происходит в период, когда весной уже всё посеяно, а собрать урожай не будет возможности. Эта ситуация для нас критическая,

– подытоживает эксперт.

Предложенные ОВА обновленные критерии критичности могут затруднить малому агробизнесу получение бронирования. В результате из-за нехватки кадров под угрозой может оказаться уборочная кампания этого года.

Напомним, что аграрии призвали пересмотреть условия бронирования из-за сезонных особенностей работы. Они отмечают, что действующая система не учитывает их, поэтому отрасль сталкивается с критическим кадровым дефицитом.

В частности, критерий средней зарплаты на предприятии не учитывает сезонность доходов. Например, во время весенне-полевых работ заработки работников могут превышать 35 тысяч гривен, однако зимой уровень оплаты существенно снижается.