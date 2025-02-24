Четыре страны ЕС стремятся к возвращению довоенных квот на украинскую продукцию

Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии обратились с письмом к Европейской комиссии. Они призывают вернуться к довоенным квотам на агропродукцию из Украины после завершения автономных торговых мер.

Соседи Украины хотят возвращения квот

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что четыре государства ЕС защищают "интересы фермеров и их средства к существованию от украинской сельскохозяйственной продукции", сообщает 24 Канал со ссылкой на Иштвана Надя.

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Министр подчеркнул, что вместе с коллегами из Болгарии, Румынии и Словакии они направили письмо в Брюссель с призывом к действиям, отмечая, что срок действия регламента ЕС, который регулирует импорт из Украины, заканчивается в июне этого года.

Поэтому Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение для преодоления рыночных трудностей, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией. В совместном письме мы призвали комиссию вернуться к довоенным квотам, ввести защитные меры в отношении сельскохозяйственной продукции и ввести автоматическую защиту и индивидуальные квоты на региональной основе для приграничных государств-членов,

– сообщил Надь.

Министры также попросили Брюссель требовать соблюдения санитарных и фитосанитарных стандартов ЕС, стандартов защиты животных, общественного здоровья и охраны окружающей среды для украинской сельскохозяйственной продукции.

Нам интересно, учтет ли Брюссель интересы восточноевропейских фермеров на этот раз, или снова предаст их, как это было в сентябре 2023 года,

– заявил Надь.

Венгрия, по словам министра, будет сохранять ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в рамках своей национальной компетенции до тех пор, пока это будет необходимо для защиты венгерских фермеров: "Мы солидарны с Украиной, но мы защитим средства к существованию и конкурентоспособность фермеров!".