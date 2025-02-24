Сусіди України хочуть повернення квот

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь повідомив, що чотири держави ЄС захищають "інтереси фермерів та їхні засоби до існування від української сільськогосподарської продукції", повідомляє 24 Канал із посиланням на Іштвана Надя.

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Міністр підкреслив, що разом з колегами з Болгарії, Румунії та Словаччини вони надіслали лист до Брюсселя із закликом до дій, відзначаючи, що термін дії регламенту ЄС, який регулює імпорт з України, закінчується в червні цього року.

Тому Європейська комісія повинна знайти довгострокове рішення для подолання ринкових труднощів, спричинених українською сільськогосподарською продукцією. У спільному листі ми закликали комісію повернутися до довоєнних квот, запровадити захисні заходи щодо сільськогосподарської продукції та запровадити автоматичний захист та індивідуальні квоти на регіональній основі для прикордонних держав-членів,

– повідомив Надь.

Міністри також попросили Брюссель вимагати дотримання санітарних та фітосанітарних стандартів ЄС, стандартів захисту тварин, громадського здоров'я та охорони навколишнього середовища для української сільськогосподарської продукції.

Нам цікаво, чи врахує Брюссель інтереси східноєвропейських фермерів цього разу, чи знову зрадить їх, як це було у вересні 2023 року,

– заявив Надь.

Угорщина, за словами міністра, зберігатиме обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції в рамках своєї національної компетенції доти, доки це буде необхідно для захисту угорських фермерів: "Ми солідарні з Україною, але ми захистимо засоби до існування та конкурентоспроможність фермерів!".