Сезон еще не завершается: какие грибы до сих пор можно найти в лесу
- Лисички можно собирать до конца осени, особенно в хвойных и лиственных лесах.
- Важно тщательно обрабатывать грибы, во избежание риска отравления.
Лисички остаются доступными для сбора и в ноябре, ведь их природный цикл позволяет плодоносить до конца осени. В профильных ведомствах отмечается: важно не только знать место произрастания грибов, но и соблюдать правила их обработки, поскольку даже съедобные виды могут представлять риск при ненадлежащем приготовлении.
Можно ли собирать лисички в ноябре?
Лисички настоящие или лисички обыкновенные встречаются по всей территории Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Черниговской области.
В то же время встретить такие грибы можно чаще всего в хвойных и лиственных лесах, преимущественно хорошо образованных. Кроме того, они растут на не очень мшистых полянах со слабым травянистым покровом.
- А еще лисички растут группа с июля по конец осени, то есть до ноября. А некоторые появляются летом после грозовых дождей.
- Также грибы имеют довольно специфический вкус и аромат, а по калорийности они схожи с шампиньонами и опятами, но значительно уступают белым грибам и подберезовикам.
У Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области объяснили, что не менее важным аспектом профилактики является правильная обработка грибов.
Поэтому после того, как собрали грибы стоит очистить их от земли и мусора, затем тщательно промыть и подвергнуть надлежащей термической обработке.
Дело в том, даже съедобные грибы могут стать причиной отравления, если они перезрелые, испорченные или неправильно приготовленные.
Обратите внимание! Первые блюда из грибов необходимо варить не менее 40 – 50 минут, а для жарки или тушения грибы предварительно отваривают 20 – 30 минут.
Какие грибы сейчас растут?
Осенью в лесу можно найти такие виды грибовкроме лисичек, это подберезовики, опята тополевые и другие. Например подберезовики растут возле берез.
Как рассказал для 24 Канала миколог Остап Богославец, лучше всего на рост грибов влияет влага и температура воздуха, а потому благоприятной порой для этого является осень.