Укр Рус
Агро 24 Агроновини Сезон ще не завершується: які гриби досі можна знайти у лісі
15 листопада, 10:37
2

Сезон ще не завершується: які гриби досі можна знайти у лісі

Валерія Городинська
Основні тези
  • Лисички можна збирати до кінця осені, особливо в хвойних та листяних лісах.
  • Важливо ретельно обробляти гриби, щоб уникнути ризику отруєння.

Лисички залишаються доступними для збору й у листопаді, адже їхній природній цикл дозволяє плодоносити до кінця осені. У профільних відомствах наголошується: важливо не лише знати місце зростання грибів, але й дотримуватися правил їхньої обробки, оскільки навіть їстівні види можуть становити ризик за неналежного приготування.

Чи можна збирати лисички у листопада?

Лисички справжні або лисички звичайні зустрічаються по всій території України, передає 24 Канал з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Чернігівській області. 

Читайте також Чи можна приватизувати ділянку без згоди сусідів 

Водночас зустріти такі гриби можна найчастіше у хвойних та листяних лісах, переважно добре освічених. Крім того, вони ростуть на не дуже моховитих галявинах зі слабким трав'янистим покривом. 

  • А ще лисички ростуть група з липня по кінець осені, тобто до листопада. А деякі з'являються влітку після грозових дощів.
  • Також гриби мають доволі специфічний смак та аромат, а за калорійністю вони схожі з печерицями та опеньками, але значно поступаються білим грибам та підберезникам. 

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Київській області пояснили, що не менш важливим аспектом профілактики є правильна обробка грибів. 

Відтак після того, як зібрали гриби варто очистити їх від землі та сміття, потім ретельно промити та піддати належній термічній обробці. 

Річ у тім, навіть їстівні гриби можуть стати причиною отруєння, якщо вони перезрілі, зіпсовані або неправильно приготовані. 

Зверніть увагу! Перші страви з грибів необхідно варити щонайменше 40 – 50 хвилин, а для смаження чи тушкування гриби попередньо відварюють 20 – 30 хвилин.

Які гриби зараз ростуть? 

  • Восени у лісі можна знайти такі види грибів: крім лисичок, це підберезники, опеньки тополеві та інші. Наприклад підберезники ростуть біля берез.

  • Як розповів для 24 Каналу міколог Остап Богославець, найкраще на ріст грибів впливає волога та температура повітря, а тому найсприятливішою порою для цього є осінь.