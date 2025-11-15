Чи можна збирати лисички у листопада?
Лисички справжні або лисички звичайні зустрічаються по всій території України, передає 24 Канал з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Чернігівській області.
Водночас зустріти такі гриби можна найчастіше у хвойних та листяних лісах, переважно добре освічених. Крім того, вони ростуть на не дуже моховитих галявинах зі слабким трав'янистим покривом.
- А ще лисички ростуть група з липня по кінець осені, тобто до листопада. А деякі з'являються влітку після грозових дощів.
- Також гриби мають доволі специфічний смак та аромат, а за калорійністю вони схожі з печерицями та опеньками, але значно поступаються білим грибам та підберезникам.
У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Київській області пояснили, що не менш важливим аспектом профілактики є правильна обробка грибів.
Відтак після того, як зібрали гриби варто очистити їх від землі та сміття, потім ретельно промити та піддати належній термічній обробці.
Річ у тім, навіть їстівні гриби можуть стати причиною отруєння, якщо вони перезрілі, зіпсовані або неправильно приготовані.
Зверніть увагу! Перші страви з грибів необхідно варити щонайменше 40 – 50 хвилин, а для смаження чи тушкування гриби попередньо відварюють 20 – 30 хвилин.
Які гриби зараз ростуть?
Восени у лісі можна знайти такі види грибів: крім лисичок, це підберезники, опеньки тополеві та інші. Наприклад підберезники ростуть біля берез.
Як розповів для 24 Каналу міколог Остап Богославець, найкраще на ріст грибів впливає волога та температура повітря, а тому найсприятливішою порою для цього є осінь.