Чи можна збирати лисички у листопада?

Лисички справжні або лисички звичайні зустрічаються по всій території України, передає 24 Канал з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Чернігівській області.

Водночас зустріти такі гриби можна найчастіше у хвойних та листяних лісах, переважно добре освічених. Крім того, вони ростуть на не дуже моховитих галявинах зі слабким трав'янистим покривом.

А ще лисички ростуть група з липня по кінець осені, тобто до листопада. А деякі з'являються влітку після грозових дощів.

Також гриби мають доволі специфічний смак та аромат, а за калорійністю вони схожі з печерицями та опеньками, але значно поступаються білим грибам та підберезникам.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Київській області пояснили, що не менш важливим аспектом профілактики є правильна обробка грибів.

Відтак після того, як зібрали гриби варто очистити їх від землі та сміття, потім ретельно промити та піддати належній термічній обробці.

Річ у тім, навіть їстівні гриби можуть стати причиною отруєння, якщо вони перезрілі, зіпсовані або неправильно приготовані.

Зверніть увагу! Перші страви з грибів необхідно варити щонайменше 40 – 50 хвилин, а для смаження чи тушкування гриби попередньо відварюють 20 – 30 хвилин.

Які гриби зараз ростуть?