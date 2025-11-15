Можно ли собирать лисички в ноябре?

Лисички настоящие или лисички обыкновенные встречаются по всей территории Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Черниговской области.

В то же время встретить такие грибы можно чаще всего в хвойных и лиственных лесах, преимущественно хорошо образованных. Кроме того, они растут на не очень мшистых полянах со слабым травянистым покровом.

А еще лисички растут группа с июля по конец осени, то есть до ноября. А некоторые появляются летом после грозовых дождей.

Также грибы имеют довольно специфический вкус и аромат, а по калорийности они схожи с шампиньонами и опятами, но значительно уступают белым грибам и подберезовикам.

У Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области объяснили, что не менее важным аспектом профилактики является правильная обработка грибов.

Поэтому после того, как собрали грибы стоит очистить их от земли и мусора, затем тщательно промыть и подвергнуть надлежащей термической обработке.

Дело в том, даже съедобные грибы могут стать причиной отравления, если они перезрелые, испорченные или неправильно приготовленные.

Обратите внимание! Первые блюда из грибов необходимо варить не менее 40 – 50 минут, а для жарки или тушения грибы предварительно отваривают 20 – 30 минут.

Какие грибы сейчас растут?