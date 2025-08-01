В этом году христиане празднуют Медовый Спас 1 августа. Этот праздник предусматривает освящение в храме букетов из полевых трав, мака, меда, фруктов и воды. Кроме того, многие верующие пекут традиционную выпечку – лепешки с маком. Поэтому за 100 граммов меда придется заплатить минимум 34 гривны, а сухой мак будет стартовать от почти 28 гривен.

Какие сейчас цены на мак и маковую начинку в супермаркетах?

В целом средняя цена за сухой мак варьируется от 28 гривен до более 45 гривен в зависимости от веса, а вот маковая начинка стоит от 56 до почти 85 гривен по данным, обнародованным на сайтах супермаркетов, информирует 24 Канал.

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В АТБ пакетик сухого мака обойдется в 27,90 гривны за 125 граммов, а маковая начинка стоит 69,60 гривны за 275 граммов.

В Varus сухой мак будет по 31,40 гривны за уже 150 граммов, а начинка 84,90 гривны за 380 граммов.

Интересно, что в Сильпо сухой мак получится самым дорогим – 45,99 гривны за 125 граммов, а за 140 граммов маковой начинки придется заплатить от 55,99 гривны.

Сколько стоит мед?

Цена на мед в супермаркетах Украины зависит от веса, ведь чем больше объем, тем выше цена: