Стоимость масла продолжает расти: какие сейчас цены в магазинах

Стоимость масла продолжает расти на украинском рынке. Цены растут еще с начала осени 2024 года, и пока не думают останавливаться.

Почему дорожает масло в Украине

В течение большей части прошлого года цены на масло были стабильными и почти не менялись, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Однако с конца сентября цены стремительно поползли вверх, ежемесячно растут на 20 гривен за пачку.

Читайте также Почему растет стоимость "молочки": мировые цены выросли на 4% за месяц

Если еще в сентябре 2024 года средняя цена за 180-граммовую пачку масла составляла примерно 72 гривны, то сейчас средняя цена варьируется в пределах 117 гривен. За последний год масло подорожало на 64%. Рост за последний месяц составил 2%. Небольшое ослабление цен на масло было только в декабре 2024-го, перед праздниками, и то не надолго.

Обратите внимание! По словам аналитиков УКАБ, стоимость молочных продуктов за последний месяц выросла в каждом сегменте. Основной причиной роста цен стал сезонный фактор, который подкреплялся колебанием температурных и климатических условий. Однако по данным УКАБ, закупочные цены молока-сырья уже снизились на 5 – 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, что отражает положительные тенденции в отрасли.

Какие цены на масло в магазинах

Специалисты УКАБ исследовали цены на масло в крупнейших торговых сетях Украины:

Яготинское, 180 граммов

АТБ – 124 гривны;

– 124 гривны; Сильпо – 123 гривны;

– 123 гривны; Ашан – 122 гривны;

– 122 гривны; Novus – 123 гривны;

– 123 гривны; Мегамаркет – 131 гривна;

Галичина, 180 граммов

АТБ – 107 гривен;

– 107 гривен; Сильпо – 134 гривны;

– 134 гривны; Ашан – 111 гривен;

– 111 гривен; Novus – 129 гривен;

– 129 гривен; Мегамаркет – 124 гривны;

– 124 гривны; Metro – 111 гривен;

Ферма, 180 граммов

Сильпо – 129 гривен;

– 129 гривен; Ашан – 127 гривен;

– 127 гривен; Novus – 100 гривен;

– 100 гривен; Мегамаркет – 147 гривен;

– 147 гривен; Metro – 127 гривен.

Обратите внимание! Аналитики говорят, что в течение следующих недель стоимость молочных продуктов должна остаться постоянной. Увеличение надоев молока (предложения) должно изменить ценовую ситуацию на рынке, однако это следует ожидать с наступлением тепла (конец апреля). Также дальнейшие цены на молочные продукты будут зависеть от покупательной способности населения.