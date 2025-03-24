Стоимость масла продолжает расти: какие сейчас цены в магазинах
- Цены на масло в Украине растут с конца сентября 2024 года, достигнув средней стоимости 117 гривен за пачку.
- Основными причинами роста цен является сезонный фактор и колебания температурных условий, тогда как закупочные цены на молоко-сырье снизились на 5 – 6%.
Стоимость масла продолжает расти на украинском рынке. Цены растут еще с начала осени 2024 года, и пока не думают останавливаться.
Почему дорожает масло в Украине
В течение большей части прошлого года цены на масло были стабильными и почти не менялись, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Однако с конца сентября цены стремительно поползли вверх, ежемесячно растут на 20 гривен за пачку.
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Если еще в сентябре 2024 года средняя цена за 180-граммовую пачку масла составляла примерно 72 гривны, то сейчас средняя цена варьируется в пределах 117 гривен. За последний год масло подорожало на 64%. Рост за последний месяц составил 2%. Небольшое ослабление цен на масло было только в декабре 2024-го, перед праздниками, и то не надолго.
Обратите внимание! По словам аналитиков УКАБ, стоимость молочных продуктов за последний месяц выросла в каждом сегменте. Основной причиной роста цен стал сезонный фактор, который подкреплялся колебанием температурных и климатических условий. Однако по данным УКАБ, закупочные цены молока-сырья уже снизились на 5 – 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, что отражает положительные тенденции в отрасли.
Какие цены на масло в магазинах
Специалисты УКАБ исследовали цены на масло в крупнейших торговых сетях Украины:
Яготинское, 180 граммов
- АТБ – 124 гривны;
- Сильпо – 123 гривны;
- Ашан – 122 гривны;
- Novus – 123 гривны;
- Мегамаркет – 131 гривна;
Галичина, 180 граммов
- АТБ – 107 гривен;
- Сильпо – 134 гривны;
- Ашан – 111 гривен;
- Novus – 129 гривен;
- Мегамаркет – 124 гривны;
- Metro – 111 гривен;
Ферма, 180 граммов
- Сильпо – 129 гривен;
- Ашан – 127 гривен;
- Novus – 100 гривен;
- Мегамаркет – 147 гривен;
- Metro – 127 гривен.
Обратите внимание! Аналитики говорят, что в течение следующих недель стоимость молочных продуктов должна остаться постоянной. Увеличение надоев молока (предложения) должно изменить ценовую ситуацию на рынке, однако это следует ожидать с наступлением тепла (конец апреля). Также дальнейшие цены на молочные продукты будут зависеть от покупательной способности населения.