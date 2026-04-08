Пчелы не пережили зиму: что происходит на пасеках и какие будут цены на мед

Нынешняя зима стала серьезным испытанием для украинских пасечников – в некоторых хозяйствах погибло до половины пчелосемей. Восстановление отрасли потребует времени и дополнительных затрат, что может повлиять и на цены меда.

Тяжелая зима привела к массовой гибели пчел

Зима 2025–2026 годов оказалась сложной для пчеловодства, сообщает "Вестник Ч". Наибольшую опасность для насекомых составляли оттепели и резкие температурные колебания, которые особенно вредят пчелам в период зимовки.

По словам пасечников, потери в отдельных хозяйствах достигли от 15% до более 50%. Даже те, кто утеплял ульи и использовал специальные зимовники, не смогли полностью избежать проблем.

Специалисты отмечают, что подобная ситуация наблюдается не только в отдельных регионах, но и по всей стране. Это создает дополнительные риски для отрасли, которая и без того находится под давлением климатических и экономических факторов.

Обратите внимание! Пасечники Винницкой области тоже фиксируют массовую гибель пчел после зимы 2025-2026. Только в областную лабораторию обратились более сотни хозяев.

Пасеки восстанавливаются, но расходы растут

После значительных потерь пасечники вынуждены восстанавливать пчелосемьи, покупая пчелопакеты. Стоимость одного комплекта на четыре рамки пока стартует примерно от 2 500 гривен, что увеличивает расходы производителей.

Несмотря на трудности, сезон постепенно стартует. С наступлением тепла пчелы начинают вылетать, а вскоре начнется цветение ивы, абрикосов и яблонь – важный период для медосбора.

Важно! В то же время пасечники осторожно оценивают перспективы: цены на мед в новом сезоне пока остаются неопределенными. Многое будет зависеть от погодных условий и того, насколько быстро удастся восстановить популяцию пчел.

