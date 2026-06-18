Гибель пчел в Кировоградской области: убытки пчеловодов уже исчисляются миллионами гривен

В двух селах Кировоградской области зафиксирована массовая гибель пчел, от которой пострадали 14 пчеловодов. Люди связывают гибель насекомых с обработкой полей инсектицидами и требуют компенсации нанесённого ущерба.

Пчеловоды потеряли около 32 миллионов пчел

В селах Богдановка и Кучеровка Кировоградской области продолжается массовая гибель пчел, сообщает "Суспильне". По информации пчеловодов, гибель началась 10 июня и до сих пор не прекратилась.

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Наибольшие потери понесла пчеловод Наталья Черныш. По ее словам, из 250 пчелиных семей за неделю погибла примерно половина. В целом она потеряла около 10 миллионов пчел, а нанесенный ущерб оценивает в один миллион гривен.

Подобная ситуация сложилась и у других пчеловодов двух населенных пунктов. По предварительным подсчетам, из 800 пчелиных семей, принадлежащих 14 пчеловодам, погибла половина. Общее количество погибших насекомых составляет около 32 миллионов.

Пчеловоды утверждают, что накануне массовой гибели местные аграрии проводили обработку посевов гороха. По их словам, агроном хозяйства подтвердил, что работы выполнялись в ночь с 9 на 10 июня. После этого пчеловоды обратились в полицию и органы местного самоуправления.

В общине создали комиссию и проводят проверку

Для выяснения причин гибели пчел в общине создали специальную комиссию, в состав которой вошли представители ветеринарной службы, специалисты по защите растений и безопасности пищевых продуктов.

По словам доцента Центральноукраинского технического университета Николая Ковалева, наиболее вероятной причиной столь масштабного падежа является применение инсектицидов при обработке посевов. Эксперт подчеркивает, что массовая гибель пчел в таких масштабах практически не может быть вызвана другими факторами.

В Суботцевском сельском совете сообщили, что предварительные выводы комиссии также указывают на возможную связь между гибелью пчел и обработкой горохового поля во время цветения. Для подтверждения этой версии были отобраны образцы почвы, растений и падери пчел, которые направят на лабораторные исследования.

Агропредприятие, которое подозревают в отравлении пчел, заявило о готовности компенсировать нанесенный ущерб. В то же время окончательное решение будет зависеть от результатов экспертиз. Если соглашение между сторонами не будет достигнуто, пчеловоды планируют отстаивать свои права в суде.

На данный момент заявления об инциденте уже поданы в Госпродпотребслужбу и полицию. Правоохранители отмечают, что в случае подтверждения наличия ядовитых веществ вопрос о возмещении ущерба будет рассматриваться в судебном порядке.

Что происходит с пчелами на западе Украины

В Черновицкой области в апреле пчеловоды сообщали о массовой гибели пчел, начавшейся после обработки полей агрохимикатами.

Гибель летающих пчел угрожает существованию ульев и может иметь долгосрочные последствия для аграрного сектора, ведь пчелы играют ключевую роль в опылении.