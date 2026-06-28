Земля простаивает, а налог всё равно придёт: что нужно знать владельцам паев

Владельцы сельскохозяйственных земель могут получить налоговые обязательства даже в том случае, если участок не используется. Речь идет о минимальном налоговом обязательстве, которое касается не только фермеров, но и обычных владельцев паев и огородов.

Кто должен платить минимальный налог на землю

Минимальное налоговое обязательство (МНО) введено в Украине с 1 января 2022 года, сообщает "Земельный фонд Украины". Оно касается собственников и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые владеют или пользуются землей, в частности, на условиях аренды, субаренды, эмфитевзиса или постоянного пользования.

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Фактически МПЗ представляет собой минимальную сумму налогов, которую земельный участок должен обеспечить для бюджета. При этом обязанность по уплате не зависит от того, приносит ли земля прибыль владельцу.

То есть если у человека есть пай или сельскохозяйственный участок, но он не обрабатывает его и не передал другому пользователю, именно он может быть плательщиком МПЗ.

В то же время, если земля официально передана в пользование другому лицу, например фермерскому хозяйству или агропредприятию, уплачивать МПЗ должен пользователь. Однако важное условие – право пользования должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Если же договор пользования не зарегистрирован, обязанность может остаться за собственником земельного участка.

От чего зависит сумма МПЗ и кто может получить льготы

Размер минимального налогового обязательства определяется по специальной формуле. Он зависит от нормативной денежной оценки земли или среднего показателя нормативной оценки одного гектара пашни в области, а также от периода, в течение которого человек владел или пользовался участком.

Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве предпринимателей, расчет производит налоговая служба. После этого собственник получает налоговое уведомление-решение с указанием суммы и сроков уплаты.

Если налоговый орган не направил уведомление до 1 июля года, следующего за отчетным, физическое лицо не несет ответственности за несвоевременную уплату МПЗ.

Для предпринимателей и юридических лиц действует иной порядок – они самостоятельно рассчитывают сумму обязательства и подают соответствующие данные в составе налоговой декларации.

В то же время закон предусматривает случаи, когда собственники могут быть освобождены от уплаты или получить уменьшение суммы МПЗ. Это может касаться, в частности, земель запаса, невостребованных паев, участков, находящихся в консервации, территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, или земель, которые фактически непригодны для использования.

Что следует помнить владельцам земли

Минимальное налоговое обязательство касается не только крупных аграриев – его могут начислить и владельцам обычных земельных участков, если они подпадают под определенные законом условия. Поэтому даже заброшенный огород или пай могут повлечь за собой налоговые обязательства, если земля не имеет льгот или официального пользователя.

Важно! Если земельный участок сельскохозяйственного назначения просто простаивает без использования, это не всегда означает отсутствие налогов. Владельцам стоит проверить статус земли, наличие зарегистрированного пользователя и возможные льготы, чтобы избежать неожиданных начислений.