Южная Корея отказалась покупать пшеницу из черноморских портов Украины и России

Южная Корея не смогла закупить фуражную пшеницу на международном тендере из-за резкого подорожания зерна. Причиной стал скачок биржевых котировок в США после новых прогнозов по урожаю.

Тендер на закупку пшеницы завершился без соглашения

Комитет Feed Leaders Committee (FLC) в Южной Корее, вероятно, не осуществил закупку на международном тендере по приобретению до 65 тысяч тонн фуражной пшеницы, сообщает Reuters. По данным европейских трейдеров, торги состоялись 13 мая, однако предложенные цены оказались слишком высокими для покупателей.

Смотрите также USDA ухудшило прогноз по пшенице: рынок ждет рост цен

Подорожание зерна произошло после ночного скачка котировок американской пшеницы на бирже в Чикаго.

На рынке объясняют, что реакцию вызвали прогнозы о возможном сокращении урожая пшеницы в США, которые сразу подтолкнули фьючерсные цены вверх.

Самое низкое предложение превысило ожидания покупателей

Самую низкую ценовую заявку, по информации трейдеров, подала компания Cargill. Речь шла о поставке всего объема – 65 тысяч тонн – по цене 298,5 доллара США за тонну на условиях cost and freight, а также с дополнительной надбавкой 2 доллара США за тонну за разгрузку в порту.

Поставка зерна планировалась одной партией с прибытием в Южную Корею ориентировочно в конце августа. Впрочем, даже самое низкое предложение не убедило корейских покупателей, которые решили воздержаться от заключения контракта на фоне волатильного рынка.

Обратите внимание! Закупочные цены на пшеницу в Украине в мае 2026 года (на условиях CPT-порт/EXW-элеватор) колеблются в пределах 214 – 224 доллара за тонну, или 9 800–11 100 гривен за тонну. Цены относительно стабильны и поддерживаются активным спросом внутренних переработчиков и экспортными контрактами.

Для закупки действовали жесткие географические ограничения

Условия тендера предусматривали, что пшеница могла иметь любое происхождение, однако с рядом исключений. К участию не допускалось зерно из России, Аргентины, Китая, Пакистана и Дании.

Отдельно отмечалось, что для поставки нельзя использовать черноморские порты России и Украины, независимо от страны происхождения зерна. Аналитики отмечают, что окончательные оценки по ценам и объемам могут еще уточняться, однако ситуация уже демонстрирует чувствительность мирового рынка пшеницы к погодным прогнозам и биржевым колебаниям.

Скандал с украинским зерном: Израиль предлагает блокировать ввоз пшеницы, которую украла Россия

Опасения Южной Кореи относительно ввоза зерна из черноморского региона можно понять. Компании-экспортеры не хотят подвергаться опасности ввоза ворованного зерна. Израиль после такого скандала уже сделал определенные выводы.

Ассоциация израильских импортеров сельскохозяйственной продукции обратилась в посольство Украины в Израиле с целью подписать меморандум.

Россия вывезла с оккупированных территорий более 2 миллионов тонн зерна в 2025 году, которое поставляли в страны Африки, Ближнего Востока и Азии.

Посольство Украины в Израиле держит связь с украинскими профессиональными органами. Сейчас пытаются отслеживать логистические цепи и соответственно происхождение зерна. Применяют также финансовый мониторинг.