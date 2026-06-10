Рынок агропродукции развернулся: почему падают цены на зерно и удобрения

Мировые аграрные рынки стремительно реагируют на снижение геополитического напряжения на Ближнем Востоке. После периода резкого роста из-за рисков поставок удобрений цены начали быстро корректироваться вниз.

Резкое удешевление удобрений меняет баланс на агрорынке

Мировой рынок удобрений демонстрирует стремительный откат после того, как снизились опасения относительно долговременных перебоев поставок из-за конфликта в регионе, сообщает Bloomberg. Стоимость мочевины – одного из ключевых азотных удобрений в мире – упала более чем на 30% с середины апреля, полностью перекрыв предыдущий скачок цен.

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Это, в свою очередь, повлияло и на аграрные товары: снизились котировки кукурузы, пшеницы и других культур. Индекс аграрных цен Bloomberg, отслеживающий наиболее торгуемые культуры, опустился до минимума с начала марта.

Аналитики объясняют, что рынок фактически "сбрасывает" премию за риск, которая сформировалась на фоне угрозы блокирования поставок через стратегические морские маршруты. В то же время эксперты предостерегают: полностью стабильной ситуацию назвать пока нельзя.

Почему цены на удобрения так резко упали

Основными факторами удешевления стали восстановление экспортных потоков, в частности из Китая, а также накопленные запасы на рынке. Дополнительно давление на цены оказывает слабый спрос со стороны фермеров из-за низких цен на зерновые культуры.

Во многих странах Северного полушария посевная кампания уже завершилась, что также уменьшило потребность в закупках. В то же время Бразилия сократила импорт удобрений, что еще больше усилило избыток предложения на рынке.

Несмотря на текущее снижение, эксперты отмечают, что рынок остается чувствительным к любым новым геополитическим обострениям и колебаниям цен на энергоносители.

Что будет с ценами дальше

Аналитики прогнозируют, что краткосрочное снижение может смениться новой волной роста уже во второй половине года. Особое внимание рынок уделяет Бразилии, где ожидается активизация закупок удобрений с июля.

Также трейдеры следят за сезонными закупками фермеров под следующий урожай. В случае стабилизации геополитической ситуации цены могут закрепиться на более низком уровне, однако риски новых скачков остаются.

Эксперты отмечают: нынешняя коррекция является скорее временным облегчением, чем завершением периода ценовой турбулентности на глобальном агрорынке.

Украинский карбамид возвращается на рынок Европы: куда пошли первые партии

Украина впервые за долгое время возобновила экспорт карбамида в европейские страны. Первые партии уже отправили через порт Черноморск, тогда как рынок удобрений продолжает реагировать на слабый спрос и падение мировых цен.

По информации отраслевых источников, это не первые поставки в последнее время. Ранее небольшие партии украинского карбамида уже поступали в Румынию и Венгрию, что свидетельствует о постепенном оживлении экспорта.

В то же время внутреннее производство остается активным. На черкасском предприятии "Азот" продолжают работу два цеха по производству мочевины: один обеспечивает выпуск карбамидно-аммиачной смеси (КАС), другой производит товарный карбамид.