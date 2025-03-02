Могут ли мобилизовать аграриев и при каких условиях

Закон о мобилизации, который сейчас действует в Украине, вступил в силу 18 мая 2024 года и регламентирует новые правила отсрочки от военной службы. Ею могут воспользоваться также аграрии.

У кого есть право на отсрочку

Аграрные предприятия и производители продовольствия могут подавать в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины списки работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, сообщает 24 Канал.

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Отсрочку от мобилизации в 2024 году имеют такие категории:

лица с инвалидностью всех групп , если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6 – 12 месяцев);

, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6 – 12 месяцев); лица, которые были в плену (они могут служить добровольно);

(они могут служить добровольно); родители 3 и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;

в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам; родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью ребенка с инвалидностью ;

; родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы ;

; родители даже одного ребенка, если второй родитель проходит военную службу ;

; матери и отцы-одиночки ;

; ученые и педагоги , которые работают минимум на 0,75 ставки;

, которые работают минимум на 0,75 ставки; опекуны лиц, признанных недееспособными решением суда;

решением суда; лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеющие трудоспособной жены (мужа);

I или II и не имеющие трудоспособной жены (мужа); внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности , если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);

, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук); военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Аграрии должны обязательно подтвердить право на отсрочку в ТЦК. Фермер имеет право забронировать своих работников на время полевых работ. Процедура бронирования работника содержит несколько этапов: