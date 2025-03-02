Могут ли мобилизовать аграриев и при каких условиях
Закон о мобилизации, который сейчас действует в Украине, вступил в силу 18 мая 2024 года и регламентирует новые правила отсрочки от военной службы. Ею могут воспользоваться также аграрии.
У кого есть право на отсрочку
Аграрные предприятия и производители продовольствия могут подавать в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины списки работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, сообщает 24 Канал.
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Отсрочку от мобилизации в 2024 году имеют такие категории:
- лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6 – 12 месяцев);
- лица, которые были в плену (они могут служить добровольно);
- родители 3 и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;
- родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью ребенка с инвалидностью;
- родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- родители даже одного ребенка, если второй родитель проходит военную службу;
- матери и отцы-одиночки;
- ученые и педагоги, которые работают минимум на 0,75 ставки;
- опекуны лиц, признанных недееспособными решением суда;
- лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеющие трудоспособной жены (мужа);
- внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);
- военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.
Аграрии должны обязательно подтвердить право на отсрочку в ТЦК. Фермер имеет право забронировать своих работников на время полевых работ. Процедура бронирования работника содержит несколько этапов:
- Определите список работников, которые будут забронированы. На этом этапе нужно определить подлежит ли работник бронированию вообще, а также определить те должности, привлеченные на предприятии, без которых предприятию будет сложно функционировать.
- Чтобы не рисковать получить отказ в бронировании лучше всего выбирать для бронирования такие должности, которые являются критическими для отрасли и дефицитными на рынке.
- Составьте предложения по бронированию и направление его в соответствующие органы. Для такого предложения есть установленная форма, которой обязательно нужно придерживаться, заполнять нужно все графы такой формы.