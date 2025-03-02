У кого есть право на отсрочку

Аграрные предприятия и производители продовольствия могут подавать в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины списки работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, сообщает 24 Канал.

Читайте также В Минагрополитики озвучили общие убытки агросектора, вызванные войной

Отсрочку от мобилизации в 2024 году имеют такие категории:

  • лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6 – 12 месяцев);
  • лица, которые были в плену (они могут служить добровольно);
  • родители 3 и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;
  • родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью ребенка с инвалидностью;
  • родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • родители даже одного ребенка, если второй родитель проходит военную службу;
  • матери и отцы-одиночки;
  • ученые и педагоги, которые работают минимум на 0,75 ставки;
  • опекуны лиц, признанных недееспособными решением суда;
  • лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеющие трудоспособной жены (мужа);
  • внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);
  • военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Аграрии должны обязательно подтвердить право на отсрочку в ТЦК. Фермер имеет право забронировать своих работников на время полевых работ. Процедура бронирования работника содержит несколько этапов:

  • Определите список работников, которые будут забронированы. На этом этапе нужно определить подлежит ли работник бронированию вообще, а также определить те должности, привлеченные на предприятии, без которых предприятию будет сложно функционировать.
  • Чтобы не рисковать получить отказ в бронировании лучше всего выбирать для бронирования такие должности, которые являются критическими для отрасли и дефицитными на рынке.
  • Составьте предложения по бронированию и направление его в соответствующие органы. Для такого предложения есть установленная форма, которой обязательно нужно придерживаться, заполнять нужно все графы такой формы.