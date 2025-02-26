Какие потери нанесли россияне агросектору Украины

Убытки в 80 миллиардов долларов учитывают не только прямые, но и косвенные убытки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерстве аграрной политики и продовольствия. Сюда входит нарушение логистики, рекультивацию, разминирование или потерю земель, подорожание удобрений и топлива и прочее.

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В Министерстве также рассказали, что Виталий Коваль принял участие в презентации отчета Всемирного банка об убытках и потребности, которые возникли в результате широкомасштабного российского. По оценке их экспертов на восстановление Украины необходимо 524 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Среди приоритетов восстановление жилья, энергетики и критической инфраструктуры. А отдельное направление – аграрное.

По расчетам Всемирного банка, прямые убытки в агросекторе составили – 11,2 миллиарда долларов. Отдельным пунктом, 700 миллионов долларов – затраты на орошение и водные ресурсы.