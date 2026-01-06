Украинские фермеры смогут бесплатно получить модульные зернохранилища
- Украинские агропроизводители из четырех областей могут подавать заявки на получение модульных зернохранилищ через Государственный аграрный реестр с 5 января.
- Программа, поддерживаемая ФАО и правительством Канады, предоставляет приоритет производителям ржи и женщинам-фермерам и позволит хранить до 100 тысяч тонн зерна.
С 5 января агропроизводители могут подать заявки на получение модульных зернохранилищ через Государственный аграрный реестр. Программа охватывает четыре области и предусматривает поддержку фермеров, которые нуждаются в дополнительных мощностях для хранения зерна.
Как фермерам получить зернохранилища?
С 5 января в Украине начинается прием заявок в Государственном аграрном реестре на участие в программе по предоставлению модульных зернохранилищ для сельскохозяйственных производителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики. Инициатива внедряется ФАО в партнерстве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства при финансовой поддержке правительства Канады.
К участию приглашают аграриев Полтавской, Ровенской, Волынской и Житомирской областей, зарегистрированных в ДАР, которые обрабатывают от 200 до 1 000 гектаров сельскохозяйственных угодий, фактически используются в производстве в этих регионах.
Отобранные участники получат модульные зернохранилища вместимостью по 1000 тонн каждое. В целом программа позволит обеспечить хранение до 100 тысяч тонн зерна. Предпочтение будет предоставляться производителям ржи и женщинам-фермерам.
Подать заявку можно до 31 января 2026 года включительно через Государственный аграрный реестр. После рассмотрения документов отобранные заявители получат в ГАР сообщение с подробной информацией о дальнейших шагах и условиях предоставления помощи.
Обратите внимание! В министерстве отмечают, что подача заявки не является гарантией получения зернохранилища, поскольку количество модулей ограничено.
