Польские перевозчики на грани банкротства

Логистический сектор Польши оказался на грани кризиса из-за длительной остановки перевалки украинской сельхозпродукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Пока порты Румынии и Германии зарабатывают на транзите, польские терминалы терпят убытки и готовятся к увольнениям работников.

Читайте также Украина вошла в топ-10 мировых экспортеров соевого масла с рекордной выручкой

Мы понимаем, что попадание украинского сырья, сельскохозяйственной продукции и зерна на польский рынок недопустимо и никогда не должно происходить. Однако необходимо различать два момента: разрешение транзита, а следовательно и прибыли для польских портов и перевалочных терминалов, и разрешение ввоза товаров в оборот. Мы считаем, что блокирование транзита украинской продукции в Польше вредит нашей экономике,

– говорится в обращении компании CSL в Министерство инфраструктуры Польши.

Генеральный директор группы компаний CSL Лаура Головач утверждает, что в течение многих месяцев польские границы сталкиваются со значительной проблемой нехватки импортных товаров, особенно украинского зерна. Это уже привело к огромным затратам и угрозе увольнений. Поэтому ситуация требует анализа и действий со стороны национальной власти, в частности Министерства инфраструктуры, убеждены в компании.

К сожалению, мы заметили, что импорт, особенно зерна из Украины, прекращено уже более года. Польские терминалы, вероятно, все пустые и несут очень высокие операционные расходы. Мы также заметили, что некоторые страны, такие как Румыния, Германия и Турция, хранят в своих портах большие объемы зерна из Украины. Эти страны способны обрабатывать поставки сырья, одновременно препятствуя ее распределению на внутренних рынках. К сожалению, в Польше эта ситуация игнорируется. В результате транспортные компании, порты и перевалочные терминалы теряют прибыль,

– отметила Головач.

Она убеждена, что в транзитных операциях через Польшу нет ничего противозаконного и контролируется национальными властями. Цель заключается в развитии этого транзита таким образом, чтобы много перевалок осуществлялись через польские терминалы, а товары потом могли продолжать свой путь в другие страны.

Представительница транспортной компании отметила, что польские власти уделяют большое внимание безопасности и контролю качества товаров и документов, однако проблема, по ее мнению, заключается в медлительности процедур пограничного контроля, которые длятся по несколько дней, и это касается товаров не только из Украины.

Головач отметила, что необходимо проанализировать всю цепочку поставок, "Поскольку сейчас транспортно-логистическая отрасль теряет позиции, что, свою очередь, влияет на национальную экономику и наш ВВП". Она предупредила, что игнорирование этой проблемы приведет к банкротству местных транспортных компаний и снижению ВВП страны.

Польша почти вдвое нарастила импорт яиц: Украина – главный поставщик